Raser baut beinahe Unfall mit Polizeiauto

Fast wurde die Polizei mit einem Einsatzfahrzeug am Sonntagmorgen in der Innenstadt in einen Unfall verwickelt. Anschließend kam es zu einer Verfolgungsfahrt.

Eine Polizeistreife war gegen 3.45 Uhr in der Bahnhofstraße unterwegs. Dort passierte beinahe ein Unfall mit einem BMW, der laut Polizei mit stark überhöhter Geschwindigkeit das Streifenfahrzeug beim Abbiegen überholte. Der BMW fuhr weiter. Dabei kam es offenbar zu einigen Manövern wie Vollbremsungen, Beschleunigungen und Geschwindigkeitsüberschreitungen. Die Streife konnte das Auto schließlich im Bereich der Rosenaustraße anhalten.

Bei der Verkehrskontrolle stellte sich nach Angaben der Polizei heraus, dass der 25-jährige Fahrer alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Die Fahrt war beendet, beim Fahrer musste eine Blutentnahme durchgeführt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol gegen den jungen Mann. (ina)