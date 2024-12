Raser kassiert Fahrverbot und 1000 Euro Bußgeld

Die Polizei hat am Mittwochabend vergangener Woche eine Geschwindigkeitsmessung in der Amagasaki-Allee durchgeführt. Dabei stellten sie einen Raser fest, der deutlich zu schnell war. Gegen 20.30 Uhr fuhr der Autofahrer mit überhöhtem Tempo in Fahrtrichtung Süden an der Kontrolle vorbei.

Wie die Polizei berichtet, war der Mann bei erlaubten 50 km/h mit Tempo 95 unterwegs. Zudem überfuhr der Autofahrer eine rote Ampel, heißt es weiter. Ihn erwarten nun ein Bußgeld von etwa 1000 Euro, zwei Punkte und ein einmonatiges Fahrverbot, berichtet die Polizei. (ina)