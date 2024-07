Das Ratshoffest beim Alten Rathaus findet wieder statt

In diesem Jahr veranstaltet das Kolping Blasorchester Göggingen bereits am Freitagabend eine Serenade als Auftakt des Festwochenendes in der Bgm.-Miehle-Straße. Weiter geht es dann am Samstag und Sonntag, wie gewohnt, im Innenhof des Alten Gögginger Rathauses. Nach der Eröffnung mit traditioneller Blasmusik am Samstag sorgt im Anschluss die Kolping Big Band für einen schwungvollen und stimmungsvollen Abend. Auch das kulinarische Angebot hat einiges zu bieten. Unter anderem lädt das Orchester am Sonntag bei zünftiger Blasmusik zu einem Weißwurst-Frühschoppen ein.

Am Freitag, 19. Juli beginnen die Feierlichkeiten um 19 Uhr mit der Serenade an der Bgm.-Miehle-Straße bei der Bäckerei Ihle. Am Samstag spielt ab 16 Uhr das Kolping Blasorchester im Innenhof des Alten Gögginger Rathauses. Ab 19 Uhr wird es dann abgelöst von der Kolping Big Band. Am Sonntag findet von 10.30 Ur bis 14 Uhr der traditionelle Weißwurst Frühschoppen statt - ebenfalls im Innenhof des Alten Gögginger Rathauses.