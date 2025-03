Rauch und Blaulicht: Am Flughafen Augsburg wird der Notfall geübt

Im Landeanflug auf den Flughafen Augsburg berühren sich zwei Flugzeuge. Das größere, mit einigen Passagieren besetzt, fängt Feuer, kann noch landen und rollt dann von der Start- und Landebahn ab. Bei diesem Szenario handelt es sich zum Glück nur um eine Notfallübung. Sie findet am Samstagmorgen am Flughafen statt.

Nicht nur die Schnelligkeit und Expertise der Einsatzkräfte der Feuerwehr, sondern auch die des Rettungsdienstes sind bei der Übung am Samstag gefragt. Diese findet regelmäßig am Flughafen statt. Vergangenes Jahr waren neben der eigenen Flughafenfeuerwehr unter anderem die Freiwilligen Feuerwehren Mühlhausen, Affing und Friedberg sowie die Augsburger Berufsfeuerwehr beteiligt. Auch an diesem Samstagmorgen wird also voraussichtlich gegen neun Uhr wieder viel Blaulicht in Richtung Airport unterwegs sein.

Rauch am Augsburger Flughafen stammt von Brandsimulationsanlage

Schon am Donnerstag und Freitag davor war am Flughafen bereits Rauch zu sehen. Wie Flughafen-Geschäftsführer Maximilian Hartwig erklärt, rührt dieser von einer Flugzeug-Brandsimulationsanlage her. Diese könne ordentlich Feuer und Rauch entwickeln. An dieser Anlage halten die Flughafenfeuerwehrkräfte bereits vor dem Samstag ihr jährlich gefordertes Training zur Flugzeugbrandbekämpfung ab, so Hartwig. (ina)

