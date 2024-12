Rauschgiftermittler der Polizei soll selbst Drogendealer gewesen sein

Der Polizist Matthias K. (Name geändert) hatte die vergangenen Jahre keinen einfachen Job. Als Drogenermittler im Innenstadtrevier hat man Kontakt zur Süchtigenszene etwa am Königsplatz, muss sich auskennen im Milieu, ist oft draußen unterwegs. Vielen Rauschgifthändlern und Abnehmern in Augsburg ist der 40-Jährige ein Begriff, ebenso Richtern, Staatsanwälten und Anwälten – sagte der Beamte doch in den vergangenen Jahren in diversen Verfahren als Zeuge aus. Als Polizist, der Beweise gegen einen Angeklagten zusammengetragen hatte. Vermutlich wird Matthias K. in den kommenden Monaten erneut in einem Gerichtssaal erscheinen, allerdings in ungewohnter Rolle. Die Staatsanwaltschaft Augsburg hat ihn angeklagt; sie hält den Ermittler, dessen Job es war, Drogendealer zu überführen, selbst für einen.

