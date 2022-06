Region Augsburg

In diesem Simulationszentrum trainieren Rettungssanitäter für den Notfall

Plus In einem Simulationszentrum in Schwabmünchen trainiert das Rote Kreuz. Für den nötigen Realismus sorgen Puppen und moderne Technik. Hierauf kommt es bei den Übungen an.

Von Leonhard Pitz

Dominik Ruof murmelt etwas unverständliches ins Mikro. Auf einem Monitor vor ihm flimmern bunte Vitalwerte, in den Händen hält er ein I-Pad. Einen Raum weiter erklingen Ruofs "Worte" aus dem Mund von Hieronymus Glück. Der 69-jährige Diabetiker war kollabiert und wird nun von zwei Rettungskräften des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) versorgt. Doch das Ganze ist inszeniert: "Hieronymus" ist kein echter Mensch, sondern nur eine Puppe, gesteuert von Ruof. Neben ihm sitzen zwei weitere BRK-Mitarbeiter, die den simulierten Einsatz aus mehreren Kameraperspektiven verfolgen und jedem Wort der verkabelten Sanitäter lauschen.

