Polizei durchsucht bei Drogenrazzia Wohnungen - mehrere Beschuldigte in U-Haft

Bei einer geplanten Durchsuchungsaktion in Augsburg und im Umland wurde die Polizei fündig: Mehrere Hundert Gramm Marihuana wurden unter anderem beschlagnahmt.

Am Donnerstagmorgen erfolgte eine geplante Durchsuchungsaktion der Kripo Augsburg, der umfangreiche Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Handelns mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorausgegangen waren. Die Aktion blieb nicht ohne Ergebnis: 13 Objekte wurden in Augsburg und dem nahen Umland durch die Kripo sowie Unterstützungskräfte durchsucht. Bei den insgesamt zehn Beschuldigten wurden mehrere Hundert Gramm Marihuana, geringe Mengen anderer verbotener Substanzen und ein Teleskopschlagstock sichergestellt, teilt die Polizei mit. Bei den Beschuldigten handelt es sich um Heranwachsende im Alter von 16 bis 21 Jahren.

Drogenrazzia im Raum Augsburg: Haftbefehl im Vorfeld erwirkt

Die Staatsanwaltschaft Augsburg hatte gegen fünf Beschuldigte bereits im Vorfeld Haftbefehle wegen des dringenden Verdachts des Handelns mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge beim Amtsgericht Augsburg erwirkt. Die jungen Erwachsenen wurden im Zuge der Durchsuchungsaktion festgenommen und noch am Donnerstag einem Jugendrichter vorgeführt, der die Haftbefehle eröffnete und in Vollzug setzte. Anschließend wurden diese in Justizvollzugsanstalten eingeliefert, wo sie sich nun in Untersuchungshaft befinden.

Zwei weitere 20-jährige Beschuldigte wurden im Zuge der Aktion ebenfalls festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg erließ der Jugendermittlungsrichter beim Amtsgericht Augsburg gegen die beiden Heranwachsenden jeweils Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Handelns mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Sie befinden sich nun ebenfalls in Untersuchungshaft.

