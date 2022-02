Wie es wirklich ist, Mutter zu sein

Von Daniela de Haen - 05:35 Uhr

Das Leben mit Kindern ist schön. Ja, wunderschön! Aber auch fordernd, laut, schwierig. Frauen aus der Region sprechen offen darüber, was es heißt, Mutter zu sein.

„Ich hatte ja keine Ahnung, was da auf mich zukommen würde. Dabei hatte ich alle möglichen Bücher gelesen und Kurse besucht. Ich hatte plötzlich so viel Liebe, aber auch so viele Sorgen. Warum schreit mein Baby schon wieder? Hat es Hunger? Hat es Schmerzen? Mache ich etwas falsch? Am liebsten hätte ich eine To-do-Liste für meinen Sohn gehabt, die ich abhaken kann. In den ersten Monaten habe ich mich manchmal wie eine Versagerin gefühlt."

