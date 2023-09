Weniger Kunden und Inflation: Die Sorgen kleiner Erzeuger und Lieferanten

Plus Gesunde, regionale Lebensmittel sind in Augsburg gefragt, aber nicht billig. Corona bescherte kleinen Erzeugern und Lieferanten einen Boom, dann kam die Krise. Und jetzt?

Ob Gemüse, Obst oder Bier: Stefan Knobloch aus Augsburg könnte schnell und billig im nächsten Discounter einkaufen. Äpfel aus Südtirol, Tomaten aus Spanien oder ein paar Flaschen Pils vom Großbrauer in den Niederlanden. Knobloch mag aber lieber Lebensmittel, die aus der Stadt und dem Umland kommen. "Ich kaufe mindestens zur Hälfte regional, auch wenn es teurer ist." Er sagt jedoch, dass er seine Ausgaben wegen der Inflation "ein wenig mehr einschränkt". Ähnlich machen es andere Verbraucher, die im Bioladen, auf dem Markt oder direkt beim Bauern einkaufen. Die Umsätze kleiner Erzeuger und Lieferanten sind unter Druck. Eines bereitet ihnen für die Zukunft Sorgen.

Wenn man Christian Schuster von der "Rollenden Gemüsekiste" zuhört, versteht man, wo die Herausforderungen liegen. Schuster verkauft Obst und Gemüse aus regionalen ökologischen Anbau. Für den Familienbetrieb sei der Lieferservice das wichtigste Standbein, sagt er. Neben Privatleuten und Firmen ordern viele Schulen und Kindergärten. Während der Pandemie sei das Geschäft derart rasant nach oben gegangen, dass dreimal ein Stopp für Neukunden verhängt werden musste, erzählt Schuster. "Jeder wollte eine Kiste haben, es war zu viel." Dann kamen Ukraine-Krieg, Energiekrise und Inflation. Im Frühjahr machte sich ein Kundenschwund deutlich bemerkbar, die Rede war von 25 Prozent weniger als 2022. Jetzt habe sich die Nachfrage etwas erholt, das Niveau sei höher als vor Corona, sagt Schuster. Bis zu 4500 Kundinnen und Kunden bestellen ihm zufolge pro Woche. Neue Kundschaft wird wieder angenommen.