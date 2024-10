Regionalliga Bayern: Brisante Duelle und Trainergerüchte vor dem Rückrundenstart

Rückrundenstart in der Fußball-Regionalliga Bayern. Dabei empfängt die U23 des FC Augsburg (12. Platz/20 Punkte) am Samstag (14 Uhr) die zweite Mannschaft der SpVgg Greuther Fürth (7. Platz/24 Punkte). Früh aufstehen müssen die Kicker des TSV Schwaben Augsburg (11. Platz/21 Punkte), die am Samstag (14 Uhr) bei der 325 Kilometer entfernten Viktoria Aschaffenburg (15. Platz/17 Punkte) gastieren.

FC Augsburg II Bleibt er oder bleibt er nicht? Die Rede ist von Tobias Strobl, dem Trainer des FCA II, der offenbar ein Angebot des Drittligisten Hansa Rostock vorliegen hat. Während sich Strobl nicht äußern will, gibt es ab der Ostsee Hinweise, dass die Hansa-Kogge großes Interesse an dem 37-jährigen Augsburger Fußballlehrer besitzen soll. Der Ostsee-Zeitung zufolge befinden sich die Hansa-Verantwortlichen um Sportchef Amir Shapourzadeh auf der angeblich bereits „weit fortgeschrittenen“ Suche nach einem „modernen Chefcoach mit Entwicklungspotenzial“. Was auf Strobl zutreffen würde. Am Samstag wird der Coach aber wohl noch auf der FCA-Trainerbank sitzen. Dabei erwartet er, dass sich sein Team gegen das Kleeblatt gegenüber dem 2:6-Debakel gegen den FC Schweinfurt 05 erheblich steigern wird. Allerdings müssen die Oberhauser eine Hiobsbotschaft verkraften. Offensivakteur Moritz Kaube zog sich gegen Schweinfurt eine schwere Knieverletzung zu und wird wohl bis zum Saisonende ausfallen. Strobl: „Dieser Ausfall trifft uns sehr hart.“

TSV Schwaben Bereits um 7.30 Uhr starten die Schwabenritter am Samstag die Fahrt an die hessische Grenze. Eine wichtige Partie, denn über den Schwaben schwebt das Damoklesschwert eines möglichen Abzuges von sechs Punkten. In den Spielen gegen Burghausen und Türkgücü München hatten die Violetten offenbar nicht die vorgeschriebenen vier deutschen U23-Akteure auf dem Spielbericht stehen. In dieser Angelegenheit zeigen sich die Verantwortlichen des Aufsteigers bedeckt, deutlicher wird Sportchef Max Wuschek dagegen, wenn es um das Gastspiel am Schönbusch geht. „Nach drei Niederlagen in Folge sollten wir endlich wieder punkten. Doch dazu müssen wir defensiv wieder kompakter stehen und in der Offensive unsere Chancen konsequenter nutzen.“ Bis auf den Langzeitverletzten Turgay Karvar hat Spielertrainer Matthias Ostrzolek alle Mann an Bord.