Touristen bringen noch mehr Geld nach Augsburg

Es ist eine Situation, die sich an Wochenenden wiederholt: Kurz vor 11 Uhr bildet sich am Rathausplatz eine Menschentraube vor dem städtischen Verwaltungsgebäude. Es ist eng vor der Touristeninformation, die im Gebäude sitzt. Hier gibt es Tickets für Stadtführungen. Immer mehr Auswärtige buchen ihr Ticket allerdings online. Touristen und Einheimische möchten Augsburgs Sehenswürdigkeiten erleben. Der Andrang ist groß. Er ist so groß, dass die Stadt auf Rekordwerte zusteuert. Davon geht jedenfalls Tourismusdirektor Götz Beck aus. Nicht jeder Auswärtige bleibt über Nacht in einem Hotel in Augsburg. Die Hoteliers bewerten das laufende Jahr unterschiedlich.

