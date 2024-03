Religion

vor 17 Min.

Ramadan in Augsburg: Der heimliche Ausnahmezustand

Plus Am Montag startet der muslimische Fastenmonat. In der Öffentlichkeit bekommt man davon kaum etwas mit. Das finden Gläubige auch gut so.

Von Jonathan Lyne

Ömer Yilmaz hat sich gut vorbereitet. Der Inhaber des türkischen Supermarkts Hüdaverdi im Augsburger Textilviertel hat sich darum gekümmert, dass für den Fastenmonat Ramadan genug Lebensmittel in den Regalen liegen. Viele seiner Kunden sind Muslime. „Im Ramadan wird mehr gekocht“, sagt Yilmaz. „Vor allem an den ersten Tagen kaufen die Leute viel ein.“ Das mag widersprüchlich klingen, liegt aber daran, dass Gläubige im Ramadan nach Sonnenuntergang ausgiebig essen.

Ein Lebensmittel ist während des Fastenmonats besonders beliebt: Datteln. Sie werden im Ramadan oft zum Start des Fastenbrechens nach Sonnenuntergang gegessen, erklärt Yilmaz. So habe es auch Prophet Mohammed gemacht. Nach dem Ramadan könne es sein, sagt Yilmaz, dass Datteln eine Zeit lang nicht lieferbar sind. Ansonsten bekommt man in seinem Supermarkt vom Ramadan nicht viel mit. Besondere Dekoration gibt es keine.

