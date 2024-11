Situation von Obdachlosen in Augsburg verschärft sich

Robert (Name geändert) hat einen der besseren Plätze bekommen. An einem Durchgang unweit vom Rathausplatz, wo gerade für den Christkindlesmarkt aufgebaut wird, hat er sich dick eingemummelt auf ein Stück Karton gesetzt. Vor ihm steht ein abgegriffener Plastik-Becher, der noch oder wieder leer ist. Reden will er nicht viel darüber, wie es ihm geht, wie er in Obdachlosigkeit geraten ist. Auch um die anderen kümmere er sich normalerweise wenig, „ich mache da eher mein Ding“. Doch ihm sei in letzter Zeit schon etwas aufgefallen: dass es einigen von den anderen schlechter gehe. „Manche sind komplett weg – wie Zombies.“

Max Kramer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Martin Schenkelberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis