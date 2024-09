Ricarda Funk paddelt im Weltcup um den Gesamtsieg

Beim Weltcup-Finale im spanischen La Seu d’Urgell will Ricarda Funk (KSV Bad Kreuznach) im Kajak-Einer am Wochenende noch einmal angreifen. Mit ihrem zweiten Platz vorige Woche in Ivrea (Italien) – in Abwesenheit von Jessica Fox (Australien) – ist die 32-Jährige auf Platz zwei in der Gesamtweltcup-Wertung geklettert. Diesmal ist Fox (aktuell auf Rang drei) wieder dabei. Im Canadier liegt aktuell auch Nele Bayn (Leipziger KC) auf dem zweiten Platz in der Gesamtweltcup-Wertung. Es ist die beste Saison ihrer bisherigen Karriere. Dreimal paddelte die 24-Jährige bereits in ein Finale. Es wird spannend, inwieweit sie auf dem speziellen Kanal in La Seu zurechtkommt.

Die Strecke in den spanischen Pyrenäen kann dabei vielleicht noch mehr als andere Wildwasserkanäle für Überraschungen sorgen. Die 1992 für Olympia gebaute Strecke hat ein wenig ihre Eigenheiten. Es fließt weniger Wasser den Kanal hinunter – die flachen, schmalen Stellen sind anders zu fahren als woanders. „Die Strecke in Seu ist sehr unscheinbar, aber ich würde als tricky bezeichnen. Sie ist sehr speziell, man muss sich sehr daran gewöhnen, die Kehrwasser sind sehr klein, es ist sehr flach. Man bleibt hin und wieder mit dem Heck hängen“, erklärt Ricarda Funk. Besonders schwerere Athleten könnten dabei ein Problem haben. „Seu ist dafür bekannt, dass man einen guten Lauf haben muss, um die nächsten Runden zu erreichen. Man darf sich keine kleinen Fehler erlauben, schon gar keine Zweier“, meint Funk.

Elena Lilik verzichtet auf eine Teilnahme am Weltcupfinale

Die Paris-Olympia-Zweite, Elena Lilik (KS Augsburg), verzichtet indes auf den letzten Weltcup der Saison. Die 25-Jährige fährt zum „Sporthilfe Club der Besten“. Die Chance damit für weitere Nachwuchsathleten, auf großer internationaler Bühne Erfahrungen zu sammeln. So wird im Canadier die 17-jährige Christin Heydenreich (Leipziger KC) ihr Weltcup-Debüt geben. Im Kajak tritt Paulina Pirro (KSV Bad Kreuznach) an. Die 18-Jährige konnte sich im vorigen Jahr bei den Pre-Olympics das erste Mal mit der Weltelite in Vaires-sur-Marne messen. Im K1 antreten wird zudem Naoh Hegge (KS Augsburg), der in Paris die Bronzemedaille im Kajak-Cross gewonnen hatte.