Riskantes Überholmanöver: Taxifahrer erfasst beinahe eine Familie

Nach einem gefährlichen Überholvorgang in der Zollernstraße sucht die Polizei aktuell nach Zeugen. Der Vorfall in Oberhausen ereignete sich laut Mitteilung der Polizei am Freitag gegen 17.30 Uhr. Ein bislang unbekannter Taxifahrer überholte demnach ein stehendes Fahrzeug, das einer Familie das Überqueren der Fahrbahn ermöglichen wollte. Während des Überholvorgangs kam es beinahe zu einem Zusammenstoß mit der Familie, die gerade noch ausweichen konnte. Der Taxifahrer wird wie folgt beschrieben: Etwa 25 bis 30 Jahre alt, südländliches Erscheinungsbild, kurze dunkle Haare, dunkles T-Shirt, Geheimratsecken. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen. (gau)

