Für das Modehaus Rübsamen geht es weiter – allerdings nicht in Augsburg

Marcus Vorwohlt kann Rübsamen nun doch in die Zukunft führen

Plus Das insolvente Modehaus Rübsamen wird zwar abgewickelt - doch es gibt eine unerwartete Wendung: An einem Standort bleibt es in neuer Form erhalten.

Von Andrea Wenzel

Die Tage des insolventen Augsburger Modehauses Rübsamen sind gezählt: Einzelne der 13 Filialen sind bereits zu, spätestens Ende April schließt das Stammhaus in der Karolinenstraße. Der genaue Zeitpunkt hängt davon ab, wie lange die Ware nach weiteren Rabattaktionen reicht. Eine Rettung des Augsburger Hauses in letzter Minute schließt Geschäftsführer Marcus Vorwohlt aus - obwohl es an einem anderen Standort tatsächlich eine unerwartete Wendung gegeben hat, die den Modehändler Rübsamen überleben lässt und ihm so im nächsten Jahr ein besonderes Jubiläum ermöglicht.

Vorwohlt sitzt an diesem Vormittag in seinem Büro über den Verkaufsräumen des Modehauses Rübsamen in der Karolinenstraße und berichtet über den Stand der Dinge seines insolventen Modehauses. Wie immer tut er dies sachlich, ohne große Emotionen - obwohl man spüren kann, dass ihn die Situation sehr beschäftigt. Es liege ein hartes halbes Jahr hinter ihm, gibt er unumwunden zu, nachdem im Juli 2023 bekannt geworden war, dass sich das Augsburger Traditionshaus aus finanziellen Gründen neu aufstellen muss und im Januar 2024 die Botschaft folgte, dass eine Rettung trotz aller Bemühungen nicht möglich sei. Es war - zumindest vorerst - die Nachricht über das endgültige Aus eines fast 125 Jahre alten Modehändlers.

