Liste des Grauens – trotz Investitionen: So groß ist der Sanierungsbedarf an den Sportanlagen

Investitionen in die städtischen Sportanlagen seit ca. 2010 etwa 75 Mio EUR. Pro Jahr im Schnitt also rund 5 Mio in alle (!) städtischen Sportanlagen. Wie bei den Schulen kann man auch hier die Prioritäten der Stadtspitze deutlich erkennen. Breitensport und Bildung sind den nackten Zahlen nach offensichtlich nicht ganz so wichtig für die Augsburger. Die Zahl 417 Mio will man schon gar nicht mehr nennen, denn sie wird sich Dank des diplomatischen Geschicks der Stadt in Vertragsangelegenheiten sicher noch nach oben korrigieren.