Pkw gegen Fußgängerin: Frau schwer verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagabend gegen 19.30 Uhr an der Kreuzung Lechhauser Straße/Johannes-Haag-Straße stadtauswärts ereignet. Nach Angaben der Polizei fuhr ein Pkw an der Ampel eine Fußgängerin an, die sich bei dem Unfall schwer verletzte. Die Frau wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Die Staatsanwaltschaft gab ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag. Zur Unfallaufnahme wurde der Bereich um die Kreuzung gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Weitere Details waren am Abend nicht mehr in Erfahrung zu bringen.