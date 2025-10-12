Wie gut kennen Sie die Läden in der Augsburger Innenstadt?

Die Läden in der Augsburger Innenstadt reichen von 300 Jahre alten Buchhandlungen bis hin zu frisch eröffneten Concept-Stores. Um aus der vielfältigen Auswahl an Geschäften herauszustechen, werden Schaufensterflächen fleißig gestaltet und dekoriert. Dabei kommen häufig individuelle Kreationen zustande. Die ausliegende Ware lockt im besten Fall die Kundschaft ins Geschäft; zum Schaufenster-Bummel gibt es viele Möglichkeiten. Wie gut erkennen Sie die Läden anhand des jeweiligen Schaufensters?

Die Altstadt spiegelt das geschichtsträchtige Augsburg wider. Hier befinden sich zahlreiche kleine Läden und Cafés. Auf Kopfsteinpflaster geht es an Lechkanälen und Stadtgraben vorbei. Momentan gibt es in Augsburg ungefähr 277 Einzelhandelsgeschäfte in den 1A und 1B-Lagen in der Innenstadt. Dazu kommen etwa 105 Gastronomiebetriebe, 95 Dienstleistungsangebote und 27 anderweitige Geschäfte. Außerdem gab es im Jahr 2023 34.100 registrierte Unternehmen.

Schaufenster-Gestaltung läuft in Augsburg trotz Leerständen

Die Leerstandsquote im Bereich der Augsburger Innenstadt lag im Oktober 2024 bei vier Prozent. Trotz eines Anstiegs um ein Prozent im Vergleich zum Vorjahr ist der Leerstand noch immer auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Zudem sind neue Konzepte für leere Schaufenster in der Stadt entstanden. Dafür hat die Wirtschaftsförderung, gemeinsam mit Fotokünstlern und Augsburg Marketing, freie Schaufensterflächen gestaltet.

Pop-up-Stores und Zwischennutzungen sind ein weiterer Versuch, Leerstände zu vermeiden. Dafür vermittelt die Wirtschaftsförderung Kontakte. Das ehemalige Rübsamen in der Karolinenstraße wird von November 2025 bis März 2026 zum Beispiel als Zwischennutzung zur Verfügung gestellt. Mit „Karo 10“ will das Referat für Kultur, Welterbe und Sport dort einen neuen Begegnungsraum für Akteurinnen und Akteure aus der Kultur, Kunst, Sport, Soziales und Bildung schaffen.