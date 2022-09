Der Schlachthof in Augsburg - ein Überblick

Das Schlachthofareal im Augsburger Textilviertel wird vielfältig genutzt. Wir bieten Ihnen einen Überblick über das Areal sowie der ansässigen Firmen und Gastronomiebetriebe.

Die Stadt Augsburg war, bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein, ein wichtiger Standort für die verarbeitende Industrie im süddeutschen Raum. Davon zeugt auch das rund 60.000 Quadratmeter große Schlachthof-Areal unweit der City-Galerie im Augsburger Textilviertel. Bis zur Umstrukturierung im Jahr 2004 galt der Augsburger Schlachthof gar als einer der größten fleischverarbeitenden Betriebe in Süddeutschland. Im folgenden Artikel zeigen wir Ihnen die heutige Nutzung des Areals auf und bieten Ihnen eine Übersicht der ansässigen Firmen und Gastronomiebetriebe.

Der Schlachthof Augsburg in Zahlen

Adresse: Proviantbachstraße 1 ½, 86153 Augsburg

Baujahr: 1898

Eröffnung: 1900

Ende der ursprünglichen Nutzung: 2004

Größe: etwas mehr als 60.000 m²

Anzahl der Gebäude: 22 (zu Hochzeiten)

Parken auf dem Schlachthof-Areal

In der Berliner Allee, auf Höhe der Hausnummer 170, stehen für Besucherinnen und Besucher des Augsburger Schlachthof-Areals kostenfreie Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Die Betreiber des Areals bitten um Verständnis, dass nur die ausgewiesenen Parkflächen genutzt werden dürfen.

Hasen-Bräu - Braukunst auf dem Schlachthof-Areal in Augsburg

Die Anfänge der Brauerei Hasen-Bräu gehen bis in die zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts zurück. Der Name soll von einer Begegnung des damaligen Braumeisters mit einem Hasen herrühren. Auf dem Gelände des ehemaligen Schlacht- und Viehhofs im Augsburger Textilviertel entstehen diverse Bierspezialitäten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Webseite der Brauerei.

Die Kälberhalle im Schlachthof Augsburg - Restaurant, festliche Location und mehr

In der denkmalgeschützten Kälberhalle auf dem Augsburger Schlachthof-Areal befindet sich das Hausrestaurant der Brauerei Hasen-Bräu. Auf 1700 Quadratmetern können Sie täglich zwischen 11.00 und 22.00 Uhr bayerisch-schwäbische Küche und diverse hauseigene Biere genießen. Es bestehen besondere Angebote zum traditionellen Frühschoppen, also dem frühen Mittagessen, das zwischen 11.00 und 12.00 Uhr stattfindet. Weitere Informationen zum Frühschoppen und zur Speisekarte im Allgemeinen finden Sie auf der offiziellen Webseite der Kälberhalle.

Wenn Sie daran interessiert sind, eine größere Feier im einzigartigen Ambiente der Kälberhalle abzuhalten oder eine Reservierung durchzuführen, können Sie die Betreiber der Kälberhalle über ein Kontaktformular erreichen.

Lesen Sie dazu auch

Die N8Stallung - Pizza und mediterrane Küche im Schlachthof Augsburg

Direkt neben der historischen Kälberhalle befindet sich die N8Stallung. Bei der N8Stallung handelt es sich um ein Restaurant, das sich auf mediterrane Küche und Pizzen aus dem Holzofen spezialisiert hat. Die Küche hat von Dienstag bis Samstag zwischen 17.00 und 22.00 Uhr geöffnet. Die N8Stallung dient überdies regelmäßig auch als Veranstaltungsort für Krimi-Dinner sowie diverse Verkostungen.

Das Schlachthof Restaurant - Öffnungszeiten und Reservierung

Im Ambiente des ehemaligen Schlachthofes kommen Gourmets auf ihre Kosten. Auf der Speisekarte stehen neben saisonalen Fleisch und Fischvariationen auch diverse vegetarische Optionen zur Auswahl. Für Fragen rund um das Restaurant können Sie das offizielle Kontakformular, für Reservierungen das Reservierungsformular nutzen. Das Schlachthof Restaurant hat von Montag bis Samstag zwischen 17.00 und 22.00 Uhr sowie an Sonntagen zwischen 12.00 und 22.00 Uhr geöffnet.

Sommerlicher Kurzurlaub - Der Kultstrand im Augsburger Schlachthof

Ob nach dem Essen in einem der gastronomischen Betriebe auf dem Areal des ehemaligen Schlacht- und Viehhofes oder zum Arbeitsausklang mit Freunden und Kollegen. Am Kultstrand im Augsburger Schlachthof-Areal kann in Strandatmosphäre ab Anfang Juni bis Ende August jeweils von Mittwoch bis Sonntag zwischen 16.00 und 23.00 gesessen, gelacht und Livemusik genossen werden. Für das leibliche Wohl kann man per App Speise und Getränke direkt an den Liegestuhl ordern. Auch Grillplätze inklusive Grills der Marke Weber können gemietet werden. Bei Interesse erhalten Sie über die offizielle Webseite des Kultstrands weitere Informationen.

Italienische Feinkost und kleine Speisen To Go - die Via del Gusto im Schlachthof Augsburg

Getreu dem Motto "Einkaufen, erleben und genießen auf Italienisch" finden Sie in der Via del Gusto im Augsburger Schlachthof-Areal eine Auswahl aus italienischen Feinkostartikeln, Weinen und Kaffespezialitäten. Die Via del Gusto hat Mittwoch und Samstag zwischen 10.00 und 15.00 Uhr sowie Donnerstag und Freitag zwischen 10.00 und 18.00 Uhr für Sie geöffnet.

Backwaren im Augsburger Schlachthof - Bio-Bäckerei Schubert

Seit mehreren Jahrzehnten setzt die Bäckerei Schubert auf das Bio Konzept. Seit 2013 ist die Produktion der Bio-Bäckerei im Areal des ehemaligen Schlacht, und Viehhofs in Augsburg ansässig. Der Familienbetrieb beschäftigt etwa 120 Mitarbeiter an acht Standorten. Für mehr Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Webseite der Bio-Bäckerei.

Saisonale Gute-Laune Küche - das Café Himmelgrün auf dem Schlachthof-Areal in Augsburg

Im Café Himmelgrün erhalten Sie von Montag bis Freitag zwischen 07.00 und 18.00 Uhr sowie an Samstagen, Sonn- und Feiertagen zwischen 08.00 und 17.00 Uhr saisonale Spezialitäten, Frühstück und Kuchen. Auch glutenfreie sowie vegane Alternativen sind im Angebot. Für die Speisekarte sowie weitere Informationen zum Café Himmelgrün besuchen Sie bitte die offizielle Webseite des Cafés.

Little Lunch - Bio-Fertiggerichte aus Augsburg

Am Produktionstandort im Augsburger Schlachthofareal produziert die Firma Little Lunch, deren Konzept aus der TV-Show "Die Höhle der Löwen" bekannt ist, Bio Fertigmahlzeiten. Das Sortiment umfasst neben Suppen auch Smoothies und Brühe in Bio-Qualität. Den Onlineshop und weitere Informationen finden Sie auf der Webseite von Little Lunch.

Fleisch und Tiernahrung direkt vom Schlachthof Augsburg - die Wiedemann-Fleisch GmbH

Im firmeneigenen Kompaktschlachthof, der seit 2004 am südlichen Rand des ehemaligen Schlacht- und Viehhofareals im Augsburger Textilviertel verortet ist, stellt die Firma Wiedemann Fleisch diverse Fleischspezialitäten her. Im Ladengeschäft in der Proviantbachstraße 3a in 86153 Augsburg können Sie von Montag bis Samstag zwischen 07.00 und 12.00 Uhr Fleisch und Tiernahrung in haushaltsüblichen Mengen erwerben.

seowerk - Online-Marketing auf dem Gelände des Augsburger Schlachthofs

Rund 35 Expertinnen und Experten für digitales Marketing arbeiten bei seowerk auf dem Gelände des Augsburger Schlachthofs an digitalen Konzepten und Social-Media Strategien.

Thomas Heiss - Automobilpflege im Schlachthof Augsburg

Das Thema Reinigung und Werterhaltung von Automobilen wird bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Auto Pflege Service Thomas Heiss groß geschrieben. Informationen und Preise erhalten Sie auf der offiziellen Webseite.

Verantwortlich für die Revitalisierung des Schlachthof-Areals - das Architekturbüro Kraus

Das Leistungsspektrum der Architekten des Architekturbüros Kraus umfasst zu großen Teilen die Planung von Neu- und Umbauten im Bereich Wohn- und Gewerbeimmobilien. Eines der größten Projekte war die Planung und Umsetzung der Revitalisierung des ehemaligen Augsburger Schlacht- und Viehhof-Areals.

Bauen nach ökologischen Standards - Lattke Architekten

Das Architekturbüro Lattke hat sich auf das Bauen nach ökologischen Gesichtspunkten und unter Verwendung von nachwachsenden Ressourcen spezialisiert. Für weiterführende Referenzen und Informationen zu aktuellen sowie vergangenen Projekten besuchen Sie bitte die offizielle Webseite des Architekturbüros.

Maschinensicherheit im Schlachthof Augsburg - CE-CON

Die maßgeschneiderte Erarbeitung von Sicherheitskonzepten sowie technische Dokumentationen gehören zum Alltag der Firma CE-CON. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite von CE-CON.

Die soziale Alternative - die infau-lern/statt

Bei der infau-lern/statt handelt es sich um ein gemeinnütziges Unternehmen, welches eine große Bandbreite an Dienstleistungen anbietet und Menschen auf dem Weg in den Beruf begleitet. Alle Informationen zum Leistungskatalog der infau-lern/statt erhalten Sie auf der offiziellen Webseite.

Objektbetreuung Düringer - Expertise zu Immobilien auf dem Areal des ehemaligen Schlacht-, und Viehhofes in Augsburg

Die Augsburger Firma Düringer, die sich in Familienhand befindet, bietet einen variablen Leistungskatalog rund um das Thema Immobilien an. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Webseite des Unternehmens.

Fitness und Wellness im Augsburger Schlachthof - das hellofit-Fitnessstudio

Neben dem klassischen Leistungsspektrum eines Fitnessstudios bietet das hellofit-Fitnessstudio auf dem Areal des Augsburger Schlachthofes auch ein vielfältiges Kursangebot an. Für aktuelle Preise und den Kurskalender besuchen Sie bitte die Webseite des Fitnessstudios.