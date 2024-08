„Halten ordentlich zusammen“: Richter bezweifelt Version von Polizisten

Gleich zu Beginn des zweiten Prozesstags um den Schuss, den ein 28-jähriger Polizeibeamter vergangenen August am Rande eines FCA-Spiels abgab, wird Richter Christoph Kern sehr deutlich. Denn nach einem Prozessauftakt, bei dem der Angeklagte den Schuss zwar einräumte, für die wenigen Sekunden rund um die Schussabgabe aber einen Blackout angab, sei die Zeit für eine vorläufige erste Bewertung gekommen. Und für eine letzte Chance, doch noch geradezurücken, was an diesem 19. August auf dem Gelände der Augsburger WWK-Arena geschah. „Wir haben gesehen, dass Sie schon ordentlich zusammenhalten“, sagt der Richter deutlich, während Maximilian K. regungslos und angespannt auf der Anklagebank sitzt. Auch deshalb sei draußen vor dem Saal ein Zeugenbewacher im Einsatz, der mögliche Gespräche unter den Beamten, die nachher noch ihre Aussage machen werden, unterbinden soll.

