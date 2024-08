Polizist schoss am Stadion: Warum Maximilian K. nicht ins Gefängnis muss

Die drei Tage haben Spuren hinterlassen. Klar konturierte Augenringe liegen auf dem Gesicht, Maximilian K. hat Mühe, Fassung zu bewahren, immer wieder kämpft er mit den Tränen. Es ist kurz nach 12 Uhr an diesem Donnerstag, Raum 174, und Richter Christoph Kern hat soeben sein Urteil verkündet. Als freier Mann kann Maximilian K. das Strafjustizzentrum Augsburg verlassen, als freier Mann wird er in seine fränkische Heimat zurückkehren. Es hätte wohl nicht viel gefehlt, und der 28-Jährige wäre im Gefängnis gelandet. Doch auch so hat der Schuss, den der 28-jährige Polizist vor einem Jahr am Stadion des FC Augsburg aus seiner Dienstwaffe abgab, weitreichende persönliche Konsequenzen.

