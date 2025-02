Herabstürzender Ast verletzt 49-Jährigen in Hochzoll lebensgefährlich

Ein 49-Jähriger ist in der vergangenen Woche bei einem schweren Betriebsunfall lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilt, war der Mann am Donnerstag gegen 10.30 Uhr mit Baumfällarbeiten in der Eibseestraße in Augsburg-Hochzoll beschäftigt, als ein Ast herabstürzte. Er traf den Mann so hart, dass er nach Auskunft der Polizei bis heute in Lebensgefahr schwebt.

Schwerer Betriebsunfall in Augsburg-Hochzoll: 49-Jähriger bei Baumfällarbeiten durch Ast lebensgefährlich verletzt

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, ist der Mann Mitarbeiter einer auf Baumarbeiten spezialisierten Fachfirma. Zum Zeitpunkt des Geschehens sei der 49-Jährige nicht alleine gewesen, sondern in Begleitung von Kollegen. Diese hätten sofort Erste Hilfe geleistet und den Rettungsdienst informiert. Der Verletzte kam mit dem Rettungshubschrauber in die Augsburger Uniklinik. Die Polizei hat nun nach eigenen Angaben Ermittlungen aufgenommen. Dabei solle es insbesondere darum gehen, wie es zum Unfall gekommen sei und inwiefern Fehlverhalten vorgelegen habe. (kmax)