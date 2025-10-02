Icon Menü
Schwerer Unfall: Fahrradfahrerin ignoriert Vorfahrt und wird verletzt

Augsburg

Radfahrerin wird bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Die 37-Jährige hatte an einer Kreuzung die Vorfahrt missachtet. Sie wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.
    Bei dem Unfall in Hochzoll wurde eine Radfahrerin schwer verletzt.
    Bei dem Unfall in Hochzoll wurde eine Radfahrerin schwer verletzt. Foto: Stefan Puchner/dpa (Symbolbild)

    Schwer verletzt wurde am Mittwoch eine Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Höfatsstraße/Ortlerstraße in Hochzoll. Wie die Polizei mitteilt, missachtete die 37-jährige Radlerin an der Kreuzung die Vorfahrt. So kam es zum Zusammenstoß zwischen der Radfahrerin und dem Auto eines 47-Jährigen. Hierbei verletzte sich die 37-jährige Radfahrerin schwer. Die Frau musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Sie trug keinen Fahrradhelm. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung sowie wegen fahrlässiger Körperverletzung. (gau)

