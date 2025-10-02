Radfahrerin wird bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Schwer verletzt wurde am Mittwoch eine Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Höfatsstraße/Ortlerstraße in Hochzoll. Wie die Polizei mitteilt, missachtete die 37-jährige Radlerin an der Kreuzung die Vorfahrt. So kam es zum Zusammenstoß zwischen der Radfahrerin und dem Auto eines 47-Jährigen. Hierbei verletzte sich die 37-jährige Radfahrerin schwer. Die Frau musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Sie trug keinen Fahrradhelm. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung sowie wegen fahrlässiger Körperverletzung. (gau)

