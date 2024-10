Schwerer Verkehrsunfall auf der A8

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Freitag auf der A8 in Fahrtrichtung München an der Anschlussstelle Augsburg-West gekommen. Dabei wurde eine 30-jährige Frau schwer verletzt.

Wie die Polizei berichtet, verlor die 30-Jährige offenbar während eines Überholvorgangs die Kontrolle über ihr Auto und schleuderte über die regennasse Fahrbahn. Das Auto touchierte zunächst mehrere Leitplanken und kam danach unbeleuchtet auf der Fahrbahn zum Stehen. Ein 28-jähriger Autofahrer erkannte offenbar die Unfallstelle zu spät und prallte gegen das Auto der 30-jährigen Frau. Ein 43-jähriger Lkw-Fahrer überfuhr im Anschluss Trümmerteile auf der Fahrbahn.

Der Rettungsdienst brachte die 30-jährige Frau schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der 28-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt. Ein Abschleppdienst räumte die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos von der Autobahn. Es entstand insgesamt ein geschätzter Sachschaden von 75.000 Euro. Die Polizei zog einen Gutachter zur Klärung der Unfallursache hinzu. (att)