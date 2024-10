Was seit der Cannabis-Legalisierung in Augsburg anders ist

Es gibt in Augsburg nur wenige Menschen, die sich mit den Folgen von Drogenkonsum so gut auskennen wie Uwe Schmidt. Seit mehr als 25 Jahren ist er bei der Drogenhilfe Schwaben, inzwischen als Geschäftsführer. Ein Mann des Fachs. Doch wenn Schmidt ein Fazit nach einem halben Jahr Cannabis-Legalisierung ziehen soll, will er sich nicht so recht festlegen. Er spricht von „gemischten Gefühlen“. Und so geht es in Augsburg nicht nur ihm.

