„Sehr romantisch“: So kommt der Christmas Garden bei den ersten Besuchern an

Es ist ein Rundweg, auf dem man dem Alltag für kurze Zeit entfliehen kann. Bunte Lichter zieren die Bäume, überall läuft weihnachtliche Musik und brennende Seerosen sorgen für Staunen. Und sogar der Weihnachtsmann hat sich in den Augsburger Zoo verirrt. In diesem Jahr findet dort zum zweiten Mal der „Christmas Garden“ statt. Wenn der Zoo am späten Nachmittag geschlossen hat und die meisten Tiere in ihren Häusern Schutz vor der Kälte suchen, verwandelt sich das Gelände in ein Lichtermeer. Bis zum 6. Januar können Gäste abends von 17 bis 21 Uhr das Lichtspektakel genießen.

Johannes Hoose Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zoo Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis