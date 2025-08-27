Icon Menü
Seniorin in Augsburger Supermarkt beklaut: Unbekannter entwendet Tasche aus Einkaufswagen

Augsburg-Göggingen

Eine 78-jährige Frau wurde in einem Supermarkt in Augsburg-Göggingen Opfer eines Diebstahls.
    Diebstahl in Augsburger Supermarkt: Eine Seniorin hatte ihr Tasche in den Einkaufswagen gelegt, plötzlich war diese weg.
    Diebstahl in Augsburger Supermarkt: Eine Seniorin hatte ihr Tasche in den Einkaufswagen gelegt, plötzlich war diese weg. Foto: Philip Dulian/dpa (Symbolbild)

    Ein dreister Diebstahl hat sich am Dienstagvormittag in einem Supermarkt in der Gögginger Straße in Göggingen ereignet.

    Opfer wurde eine 78 Jahre alte Frau. Die Seniorin war gegen 10 Uhr in dem Geschäft einkaufen. Laut Polizei befand sich ihre Tasche im Einkaufswagen. Eine bislang unbekannte Person entwendete die Stofftasche samt Inhalt. Der genaue Beuteschaden wird derzeit noch abgeklärt, so die Polizei.

    Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter 0821/323-2710. (ina)

