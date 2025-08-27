Seniorin in Augsburger Supermarkt beklaut: Unbekannter entwendet Tasche aus Einkaufswagen

Ein dreister Diebstahl hat sich am Dienstagvormittag in einem Supermarkt in der Gögginger Straße in Göggingen ereignet.

Opfer wurde eine 78 Jahre alte Frau. Die Seniorin war gegen 10 Uhr in dem Geschäft einkaufen. Laut Polizei befand sich ihre Tasche im Einkaufswagen. Eine bislang unbekannte Person entwendete die Stofftasche samt Inhalt. Der genaue Beuteschaden wird derzeit noch abgeklärt, so die Polizei.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter 0821/323-2710. (ina)