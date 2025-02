„Schwaben weissblau“: Augsburger Hollaria im TV zu sehen

Die Showtanzgruppe der Faschingsgesellschaft Hollaria Augsburg war Teil der 22. Jubiläums-Fernsehprunksitzung „Schwaben weissblau - hurra und helau“. Bereits zum sechsten Mal wurde die Gruppe ausgewählt, um ihren Showtanz zu präsentieren. In diesem Jahr stand dieser unter dem Motto „Glamour Show Night“.

Die Prunksitzung wird seit 2004 vom Bayerischen Rundfunk in Zusammenarbeit mit dem Bayerisch-Schwäbischen Fastnachtsverband produziert und aufgezeichnet. Die Aufzeichnungen fanden über zwei Tage in der Stadthalle Memmingen statt und zogen zahlreiche Zuschauer an, darunter auch einige Politiker. „Es ist eine große Ehre für uns, Teil dieser traditionsreichen Fernsehprunksitzung zu sein“, meint Hollaria-Präsidentin Anja Müller. „Wir freuen uns, unser Können und unsere Leidenschaft für den Fasching einem breiten Publikum präsentieren zu dürfen.“

Die Ausstrahlung der Fernsehprunksitzung erfolgt am Freitag, 14. Februar, um 20.15 Uhr im BR-Fernsehen und als Livestream in der ARD-Mediathek. Die Wiederholung wird am Rosenmontag, 3. März, um 13 Uhr im BR-Fernsehen ausgestrahlt. (amb)