Sie pilgern vor der Haustüre – und finden in Augsburg immer mehr Anhänger

Optisch würden die beiden Männer mit den grauen Rauschebärten und den Sonnenbrillen ohne Weiteres als Doubles der amerikanischen Rockband ZZ Top durchgehen. In Wirklichkeit sind Dietrich Tiggemann, 68, und Andres J. Cestonaro, 56, alias „Äytschäy“, alles andere als Rocker, sondern evangelischer Pfarrer im Ruhestand der eine und Heilpädagoge der andere. An diesem Sommertag geht das Duo jedoch seiner großen Leidenschaft nach - dem Pilgern. Immer mehr Augsburger schließen sich ihnen an.

