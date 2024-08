Was wird in Augsburgs Asyl-Heimen für die Integration getan?

Seit dem Anschlag in Solingen hat sich der Ton in der Asyl- und Migrationspolitik verschärft. Der mutmaßliche Täter ist ein 26-jähriger Syrer, der in Deutschland subsidiären Schutz erhielt und in Solingen in einer Flüchtlingsunterkunft lebte. Vielfach wird nun diskutiert, wie sich jemand in einer Einrichtung unbemerkt radikalisieren kann. Die Stadt Augsburg und die Regierung von Schwaben, die in Augsburg zahlreiche Unterkünfte betreiben, berichten von großen Bemühungen, wie den Flüchtlingen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht und die Integration durch zahlreiche Hilfestellungen vereinfacht werden soll. Der Erfolg hängt dabei von einem entscheidenden Faktor ab.

Miriam Zissler