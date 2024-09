„Besorgniserregend“: So reagieren Augsburger Politiker auf die AfD-Ergebnisse im Osten

Die Ergebnisse der Landtagswahlen in Ostdeutschland bereiten einigen Parteien in Augsburg Sorgen. Freilich nicht allen. Bei der AfD herrscht am Tag danach Freude. Ein Überblick.

Seine Hoffnung schwand mit der ersten Hochrechnung. Ein deutlicher Rechtsruck bei den Wahlen in Thüringen und Sachsen war erwartbar, wenn man die Umfragen der letzten Wochen verfolgt hat, sagt Peter Rauscher, Vorsitzender der Grünen-Stadtratsfraktion, am Tag danach. „Aber dass es tatsächlich so kam, tat weh.“ Die größte Gefahr sieht Rauscher in der Veränderung der Gesellschaft durch den Rechtsruck. Mit populistischen Themen, die von der AfD gesetzt würden, werde versucht, die Menschen gegeneinander aufzuwiegeln. Angesichts der Wahlergebnisse sage er sich aber: „Jetzt erst recht. Wir müssen noch mehr raus zu den Menschen, mit ihnen reden, Lösungen finden und den Bürgern Mut machen. Ich will mir mal nicht vorwerfen lassen, ich hätte nichts unternommen.“

Peter Rauscher, Fraktionsvorsitzender der Grünen in Augsburg. Foto: Peter Fastl (Archivbild)

Die Augsburger Parteispitze werde den Ausgang der Wahlen diskutieren, dies werde auch Thema der Fraktionsvorstandssitzung nächste Woche sein. „Die Ergebnisse lassen niemanden kalt.“ Rauscher hegt eine weitere Befürchtung: „Für mich als homosexuellen Mann wird es schaurig, wenn irgendwann eine Mehrheit der Bevölkerung Homosexualität ablehnen sollte. Auch das BSW ist dafür bekannt, gesellschaftlich nicht besonders fortschrittlich zu sein.“

Augsburger CSU-Chef Ullrich: „Zäsur für Deutschland“

Der Augsburger CSU-Chef Volker Ullrich sagt mit Blick auf Thüringen, dass es ein „besorgniserregendes Ergebnis“ sei, wenn eine extremistische Partei eine Landtagswahl gewinne. „Es ist eine Zäsur für Deutschland“. Es brauche einen klaren Konsens der demokratischen Parteien gegen die Extremisten. Die CDU konnte ihr Ergebnis in Sachsen halten, in Thüringen legte die Partei zu, liegt aber deutlich hinter der AfD. Ullrich sagt, die CDU-Ergebnisse seien keine, die man beschönigen oder bejubeln sollte, aber es sind im Zusammenhang ordentliche Ergebnisse. Die CDU sei die einzig verbliebene Partei der Mitte von Gewicht, die für die AfD im Osten eine Konkurrenz darstelle.

Der CSU-Bundestagsabgeordnete Volker Ullrich. Foto: Peter Fastl (Archivbild)

Schuld für das starke AfD-Ergebnis sieht Ullrich bei der Regierung in Berlin. „Was wir erleben, ist ein totales Politikversagen der Ampel-Koalition“, so der CSU-Chef. „Die kümmern sich nicht um die Themen, die die Menschen bewegen, sondern nur um die, die sie selbst interessieren.“ Wichtig wäre jetzt, die Themen Migration, innere und soziale Sicherheit anzupacken. Immerhin hätten die Unionsparteien nach dem Attentat in Solingen eine Kurskorrektur beim Thema Migration erzwingen können, sagt Ullrich.

Mit Sorge hat auch SPD-Fraktionschef Florian Freund die Wahlergebnisse im Osten verfolgt. Er möchte daraus Konsequenzen für die Politik der SPD in Augsburg ziehen. „Wir haben in Augsburg Stadtteile, in denen wir daran arbeiten müssen, dass die AfD nicht ähnliche Prozentzahlen bekommt.“ Gefühle mancher Bürger, man werde in der Gesellschaft untergebuttert oder in ihren Lebensentwürfen nicht respektiert, müsse man ernst nehmen.

Er würde die AfD in Augsburg gerne inhaltlich stellen

„Wir müssen Kümmerer sein und dürfen es uns bei Problemlagen nicht zu einfach machen.“ Freund spielt damit auf das Thema Süchtigentreff und den viel diskutierten neuen Standort St. Johannes an. „Die Umsetzung dieses Konzepts muss so erfolgen, dass den Menschen mit Vorbehalten eine Brücke gebaut wird. Sie wollen ernst genommen werden.“ Er selbst würde in Augsburg die AfD gerne inhaltlich stellen, sagt Freund. Aber das sei schwer. „Denn es gibt keine inhaltliche Ausrichtung der AfD. Mir ist auch kein Antrag von ihr bekannt, der sich mit irgendwas beschäftigen würde.“

SPD-Fraktionsvorsitzender Florian Freund sieht auch sich und die Partei gefordert. Foto: Peter Fastl (Archivbild)

Besonders schmerzhaft war der Wahlabend für die FDP, die jeweils kaum mehr als einen Prozentpunkt erreichte. „Es ist ein bitteres Ergebnis, war aber leider zu erwarten“, sagt Lars Vollmar, Fraktionsvorsitzender der Bürgerlichen Mitte im Stadtrat. „Die Menschen erwarten, dass die Politik die Probleme anpackt.“ Und wenn die irreguläre Migration bei vielen Menschen Thema sei, dann mache es keinen Sinn, wenn der eigenen Koalitionspartner, die Grünen, dagegen agiere. Aber auch den Unionsparteien wirft Vollmar vor, zuletzt Scheinlösungen zu präsentieren. Das helfe am Ende der AfD.

Lars Vollmar (FDP) ist Fraktionsvorsitzender der Bürgerlichen Mitte im Stadtrat. Foto: Silvio Wyszengrad (Archivbild)

Bei der Rechtsaußen-Partei in Augsburg herrscht am Montag Freude ob der Ergebnisse. Raimond Scheirich, Fraktionsvorsitzender im Augsburger Stadtrat, sieht in dem Thüringer Ergebnis einen klaren Auftrag zur Regierungsbildung. „In Sachsen müssen wir schauen, ob die CDU bereit dazu ist, die Brandmauer aufzugeben“, so Scheirich. Behalte die CDU ihren Abgrenzungskurs bei, werde die Partei spätestens bei der nächsten Wahl vom Wähler abgestraft. Die Äußerungen der anderen Parteien auf den AfD-Wahlsieg seien zu erwarten gewesen. Dass der Verfassungsschutz die Partei in Thüringen und Sachsen als gesichert rechtsextrem eingestuft hat, sei für die AfD völlig irrelevant.

Raimond Scheirich ist AfD-Fraktionsvorsitzender im Augsburger Stadtrat. Foto: Silvio Wyszengrad (Archivbild)

Die Ergebnisse in Ostdeutschland zeigten, dass die AfD ihren Kurs konsequent beibehalten müsste, so Scheirich. „Wir dürfen nicht von unserem Kurs abweichen.“ Das sei mit Blick auf die Bundestagswahl in einem Jahr entscheidend. Ziel für Augsburg sei, zweitstärkste Kraft zu werden und die Grünen hinter sich zu lassen.

Kundgebung auf dem Augsburger Rathausplatz

Schon einige Zeit bevor die Wahlergebnisse in Thüringen und Sachsen feststanden, wurde bei der Stadt Augsburg eine Kundgebung unter dem Motto #KeinFußbreitdemFaschismus und #Zeitzuhandeln angemeldet. Sie findet am Mittwoch, 4. September, um 18 Uhr auf dem Rathausplatz statt. Pia Pfaff, stellvertretende Vorsitzende der Jusos in Augsburg, ist Veranstaltungsleiterin. Hinter der Kundgebung steckten mehrere Organisationen, darunter die Jusos, Grüne Jugend, Gewerkschaftsjugend sowie das Offene Antifaschistische Treffen (OAT). Wie das Ordnungsamt auf Anfrage mitteilt, werden vom Veranstalter 300 bis 400 Teilnehmer erwartet.

Auch das Bündnis für Menschenwürde Augsburg und Schwaben beteiligt sich laut Matthias Lorentzen daran. Das Bündnis hatte in diesem Jahr bereits zwei Großveranstaltungen gegen Rechtsextremismus in Augsburg auf die Beine gestellt. Anfang Februar kamen bis zu 30.000 Menschen auf dem Rathausplatz zusammen. Rund 7500 Menschen nahmen Anfang März bei einem Lichtermeer teil. Ob angesichts der aktuellen Wahlergebnisse eine weitere Kundgebung stattfinden wird, wolle man beim Bündnis nächste Woche in der Vorstandssitzung besprechen, so Lorentzen.