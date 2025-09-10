Braucht Augsburgs Stadtteil Bergheim die Swabi-Leihräder?

Ein Fahrrad hat in Bergheim so gut wie jeder. Trotzdem stehen dort die „Swabi“-Leihräder der Stadtwerke. „Völlig überflüssig“ konnte man bis vor kurzem aus dem Stadtteil hören. Doch offenbar hat sich die Meinung dazu mittlerweile geändert - die Räder werden nach Auskunft der Stadtwerke gut genutzt. Und auch die Kritiker scheinen mit dem Angebot zufrieden zu sein, was wohl auch mit neuen Standorten und einem geänderten Konzept für die Fahrräder zu tun hat.

Die swa-Leihräder standen zentral in der Ortsmitte und warteten dort auf Kunden, die damit nach Hause oder zu einer Radtour in die Westlichen Wälder fahren würden. Wohl mit wenig Erfolg, wie die Vorsitzden der Arbeitsgemeinschaft der Bergheimer Vereine und Organisationen (Arge), Verena Hölzle noch vor einigen Monaten berichtete. Doch dann veränderten die Stadtwerke ihr Swabi-Konzept und seitdem werden die Räder gut angenommen.

Auch am Bergheimer See gibt es eine Swabi-Leihradstation. Foto: Anna Kondratenko

Ende vergangenen Jahres haben die Stadtwerke das Leihradsystem „Swabi“ auf ganz neue Füße gestellt. Sie führte flächendeckende Abstellpunkte im ganzen Stadtgebiet ein - insgesamt rund 400. In Bergheim gibt es statt eines zentralen Abstellpunktes jetzt neun Swabi-Leihstationen, darunter beispielsweise auch eine am Bergheimer See. Über eine eigene App kann man sehen, wo gerade wie viele Fahrräder zu finden sind. Das alte Leihradsystem setzte darauf, jeweils viele Räder an den 90 Abstellstationen entlang von Haltestellen zur Verfügung zu stellen. Für Nutzer war das aber mäßig attraktiv, weil so ein Parallelangebot, aber keine Ergänzung zum Nahverkehr geschaffen wurde.

Swabi-Leihradsystem als Baustein einer flexiblen Mobilität

„Ob ich ein eigenes Fahrrad habe, ist dabei gar nicht unbedingt der springende Punkt“, sagt Stadtwerkesprecher Jürgen Fergg. Es könnten damit zum Beispiel ja auch einfache Fahrten, ohne Rückfahrt unternommen werden. Beispielsweise morgens bei Regen mit Bus und Tram in die Arbeit, abends bei Sonnenschein mit dem Leihrad zurück. Oder, wenn man nicht sicher sei, wie das Wetter wird: morgens mit dem Swabi zur Arbeit und abends, wenn es regnet, mit dem ÖPNV oder dem Swaxi nach Hause. „Das Swabi-Leihradsystem ist ein weiterer Baustein einer flexiblen Mobilität in einer modernen Großstadt und ergänzt wie das Swaxi und das swa Carsharing den ÖPNV“.

„Seitdem es mehrere Ausleihstationen gibt, werden die Fahrräder gerne angenommen“, hat auch die Bergheimer Stadträtin Beate Schabert-Zeidler (Pro Augsburg) beobachtet. Sie gehörte im Vorfeld zu den Kritikern der Leihräder. Die Menschen führen von der Bushaltestelle nach Hause oder zum Baden an den See - da neue Konzept ginge auch in Bergheim gut auf.

Diese Beobachtung kann Jürgen Fergg mit Zahlen untermauern. „Seit April, seit das Swabi-Leihradsystem vollständig ausgerollt ist, starteten bereits 72 Leihradfahrten in Bergheim und 87 endeten dort. Gegenüber dem deutlich größeren Inningen mit 131 Abfahrten und 120 Ankünften ist das ein sehr guter Wert, der durchaus belegt, dass es in Bergheim sehr wohl eine Nachfrage gibt, die sich mit wachsender Bekanntheit und Beliebtheit im Lauf der Zeit noch deutlich steigern wird“, so der Sprecher.

Mit Swabi wurde bereits zweimal um die Erde geradelt

Die Radanzahl in Bergheim schwanke täglich entsprechend der Nutzung. Das Leihradsystem sei KI-basiert, das heißt, das System errechnet anhand der tatsächlichen Nutzung die optimale Verteilung der knapp 1.000 Fahrräder (700 mechanische und 240 elektrische Fahrräder) auf die 400 Standorte im Stadtgebiet. „Für Bergheim wären demnach optimal zehn Räder an sechs Stationen“ erklärt Fergg. „Aktuell, also am Dienstagnachmittag, standen dort 13 Räder an acht Stationen. Überzählige oder fehlende Räder werden vom Außendienst regelmäßig umverteilt, entsprechend des errechneten Verteilschlüssels.“

Die swa sind mit der bisherigen Nutzung der Leihräder über das ganze Stadtgebiet hinweg zufrieden, so Fergg. Mittlerweile gibt es in Augsburg über 11.000 App-Registrierungen und 3224 Monatsabos. Die Nutzer seien zu 67 Prozent Männer und 33 Prozent Frauen. Mehr als die Hälfte der Nutzerinnen und Nutzer (53 Prozent) fielen auf die Altersgruppe zwischen 20 und dreißig Jahren, danach kämen die 30- bis 40-Jährigen mit 25 Prozent. Seit dem Start Ende Oktober 2024 wurden bis gestern 35.780 Fahrten unternommen, mit 8.454 Fahrstunden und dabei wurden 87.186 Kilometer geradelt - also zweimal um die Erde. Damit wurden 5.754 kg CO2 eingespart, wenn die Fahrten mit dem Rad, statt mit einem Auto zurückgelegt werden. Die Kundenzufriedenheit liegt bei 90 Prozent, freut sich der Stadtwerkesprecher. Die bislang längste Strecke während einer einzelnen Ausleihe liege bei 73,7 Kilometern - durchschnittlich fahren die Swabi-Kunden 2,53 Kilometer weit, wobei mit E-Bikes längere Strecken zurückgelegt würden, weiß Fergg.