Als Julia Kahn (Name geändert) mit 35 ihren langjährigen Partner verlässt, spürt sie plötzlich eine neue Dringlichkeit. „Mir war klar: Ich werde nicht jünger. Aber auch, dass ich mir die Option auf Kinder offen halten will – und zwar mit so wenig Druck wie möglich“, sagt sie heute, zwei Jahre später.

Daniela de Haen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Eizelle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis