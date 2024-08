Veranstaltungsreihe Sommer am Kiez: Erfolgreich wie nie

Seit Dezember 2012 betreibt Gastronom Stefan „Bob“ Meitinger das Lokal Charly Bräu am Oberhauser Bahnhof. In diesem Sommer laufen die Geschäfte jedoch schlecht. Geschäftsführer Chris Ress vom Unternehmen Bob‘s verweist auf die Großbaustelle in der Ulmer Straße in Oberhausen: „Wir haben geschlossen, weil die Umsätze aufgrund der Großbaustelle massiv eingebrochen sind.“ Man habe nur eine kleine Außenfläche, die von einer Baustelle umgeben und deshalb nicht unbedingt einladend für Gäste sei. Seit Anfang August ist das Lokal geschlossen. Derzeit finden Renovierungsarbeiten statt. Wiedereröffnung ist für Oktober geplant. Unterdessen liegt die Bilanz für die Veranstaltungsreihe „Sommer am Kiez“ vor, die vom Unternehmen Bob‘s gemanagt wird. Der Sommer am Kiez (KAZ) war laut Ress erfolgreich wie nie.

Sommer am Kiez in Augsburg: 18.000 Gäste kamen zu den Konzerten

Ress sagt auf Anfrage: „In Bezug auf Ticketverkauf und Besucherzahl war 2024 der erfolgreichste Sommer am Kiez seit Gründung vor acht Jahren.“ Insgesamt wären 18.000 Gäste am Helmut-Haller-Platz und Gaswerk gewesen. Es sind die beiden Spielstätten. Ress: „Aus einer Bierlaune entstanden kann das Festival mittlerweile auf eigenen Beinen stehen und ist mit allen zusammenhängenden Umsätzen zu einer tragenden Säule geworden.“

In den Anfangsjahren sei SAK ein Zuschussgeschäft gewesen, berichtet der Geschäftsführer: „Mittlerweile machen wir mit der Sparte Sommer am Kiez keine Verluste mehr.“ Es werde noch dauern, die Verluste der Vorjahre abzufangen. Sämtliche Essen- und Getränkestände werden von Bob‘s bewirtschaftet. Lediglich bei den großen Konzerten am Gaswerk greife man auf weitere Partner zurück. Ress: „Unsere Investitionen der letzten Jahre tragen Früchte.“ Mittlerweile sei man als Veranstalter national und teilweise international im Rennen.

Sommer am Kiez im Jahr 2025: Erste Bands sind gebucht

Am Konzept von Sommer am Kiez werde festgehalten. Geschäftsführer Ress informiert, dass „es natürlich auch im Jahr 2025 eine Fortsetzung geben wird“. Erste Bands seien gebucht, weitere Bands seien angefragt, man sei in Verhandlungen: „Wie auch in 2024 wird es ein Wochenende am Gaswerk geben, die Heimat vom SAK am Kiez bleibt der Helmut Haller Platz.“ Am Oberhauser Bahnhof werde ein Großteil der Konzerte stattfinden.

Das Lokal Charly Bräu in Oberhausen hat mehrere Wochen geschlossen. Die Großbaustelle in der Ulmer Straße führt zu massiven Umsatzeinbußen. Foto: Peter Fastl

Das derzeit geschlossene Lokal am Helmut-Haller-Platz ist für viele SAK-Gäste ein Anlaufpunkt, wenn die Konzerte zu Ende gegangen sind. Ress spricht jedenfalls von einer „geilen Gastronomie mit Großstadtfeeling mitten in Augsburg“. Das Areal mit Lokal am Oberhauser Bahnhof sei die Keimzelle vom Sommer am Kiez.

Baustelle in Oberhausen: Geschäfte spüren die Auswirkungen

Mit den Arbeiten in der Ulmer Straße müssen Gastronomen und Gäste nach der Wiedereröffnung im Oktober noch leben. Es werden neue Tramgleise verlegt. Die Großbaustelle in Oberhausen soll erst Mitte November beendet sein. Für Geschäftsleute bedeuten die Verkehrsbehinderungen einen massiven Umsatzrückgang.