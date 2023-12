Soziales

vor 16 Min.

Augsburger Unternehmen spenden an hiesige Zwecke

Plus Zur Weihnachtszeit wird wieder fleißig gespendet. Die sozialen Einrichtungen und Vereine in Augsburg werden besonders gern unterstützt.

Von Vanessa Hoffmann Artikel anhören Shape

Das Logistikunternehmen Dachser in Gersthofen unterstützt in diesem Jahr den Förderverein der Wärmestube mit einer Spende von 3000 Euro. Die Wärmestube unterstützt wohnungslose Menschen mit Kleidung, Nahrung und bei der Suche einer Unterkunft. Die Mitglieder des Vorstands Ulla Schmid und Hans Stecker wurden zur Überreichung des Schecks von René Gerbert, Business Development Manager bei Dachser, nach Gersthofen eingeladen. Das Geld solle insbesondere dem Befüllen der 600 Weihnachtstüten zugutekommen, die den Bedürftigen bei der Obdach- und Wohnsitzlosen-Weihnacht überreicht werden. Auch das Übergangswohnheim, der Süchtigentreff am Oberhauser Bahnhof und das Wohnprojekt Stettiner Straße werden mit der Spende unterstützt, berichten Ulla Schmid und Hans Stecker.

ALDI spendet 10.000 Euro an zwei Augsburger Initiativen

Wie auch im Jahr 2022 organisiert die ALDI SE & Co. KG Kleinaitingen in diesem Jahr wieder eine regionale Sonderspendenaktion. "Aufgrund der nach wie vor angespannten gesellschaftspolitischen Lage sind viele Menschen weiterhin auf Hilfe angewiesen", heißt es seitens des Konzerns. Daher entschied man sich in diesem Jahr für die Unterstützung der wohltätigen Vereine Sterneneltern Schwaben und dem Bunten Kreis Allgäu. Die Unterstützung beläuft sich dabei auf je 5000 Euro. Der Bunte Kreis bietet ganzheitliche Hilfe für Familien mit schwerstkranken Kindern an. Dazu zählen unter anderem psychologische Beratung, Nachsorge, Hospizbegleitung und Seelsorge der Geschwisterkinder. Der Verein Sterneneltern Schwaben hilft Familien von verstorbenen Kindern durch Beratung und Austausch, begleitet Sammelbestattungen und versorgt die Kinder mit Kleidung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen