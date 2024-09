Von Drachen und Hexen: Dieser Altstadt-Laden lockt besondere Fanszene an

„Was, wenn es der Demogorgon ist? Oh Jesus, wir sind so was von am Ende, wenn es der Demogorgon ist!“, so oder so ähnlich klingt es, wenn Spieler des Rollenspiels „Dungeons & Dragons“ ihrer Fantasie freien Lauf lassen und sich in ferne Welten denken. Zwar werden die Monster nicht zu schrecklicher Realität, doch einen Unterhaltungsfaktor haben Rollen- und Videospiele allemal. Um Fantasy, Science-Fiction und Co. hat sich längst eine Fankultur entwickelt. Auch in Augsburg gibt es Anlaufstellen für alle, die sich selbst als Geeks, Nerds oder Fans bezeichnen. Eine davon befindet sich mitten in der Augsburger Altstadt.

Poul Jonas Heintzenberg