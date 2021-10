Veranstalter zieht Anfrage für Para-Leichtathletik-Meisterschaft zurück

Plus Die Organisatoren der deutschen Para-Leichtathletik-Meisterschaft geben ihre Pläne fürs Ernst-Lehner-Stadion im Sommer 2022 auf. Die LGA ist enttäuscht.

Die letzte der zahlreichen Mails von Carlos Avila de Borba, dem bayerischen Landestrainer für Para-Leichtathletik, ans Augsburger Sport- und Bäderamt zeugt von Resignation: „Nach reiflicher Abwägung der Umstände sind wir nun zu dem Schluss gekommen, dass wir einer anderen Stadt die Möglichkeit geben, die Deutschen Meisterschaften in der Para-Leichtathletik 2022 auszurichten. Es ist natürlich schade, dass wir mit dieser Entscheidung unseren Kooperationspartner, die LG Augsburg, enttäuschen, die immer und bereitwillig tolle Arbeit leisten und das Event gerne mit uns ausgetragen hätten.“