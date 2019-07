18:22 Uhr

Augsburger beherrschen den Landkreislauf

Der TG Viktoria Augsburg gelingt in Wehringen ein Doppelsieg. Warum der Start der Staffel-Veranstaltung eine Stunde verschoben werden musste

Von Wilfried Matzke

Die Städter im blauen Trikot der TG Viktoria Augsburg drückten in Wehringen dem 37. Landkreislauf ihren Stempel auf. Auf den 41,4 Kilometern gewannen die Viktoria-Herren mit 2:27 Stunden und die Viktoria-Damen mit 2:59 Stunden. Das Männer-Team bestand aus Florian Beck, Peter Ruoff, Stefan Lang, Steffen Co, Florian Kerber, Stefan Hafner, Hiob Gebisso und Enzo Peuser. Ihnen gelang ein Start-Ziel-Sieg. „Ich konnte den Ex-Juniorenweltmeister Yossief Tekle von der LG Reischenau-Zusamtal hinter mir lassen“, freute sich Hiob Gebisso.

Der Viktoria-Mittelstreckler war noch am Vorabend bei der Regensburger Laufnacht flott über 1500 Meter unterwegs gewesen. Rita Steger, Barbara D’Introno, Susanne Hafner, Judith Angeli, Katharina Engelhardt, Carolin Bayer, Barbara Auer und Silke Meisenheimer gehörten zum siegreichen Frauen-Team der TG Viktoria. „Wir gingen auf der zweiten Etappe in Führung“, berichtete die Viktoria-Leistungsträgerin Susanne Hafner. Jeweils Zweiter und gleichzeitig Landkreismeister wurde die LG Reischenau-Zusamtal. Auch beim Nachwuchsrennen über sechs Etappen (31,1 Kilometer) triumphierten die Fuggerstädter. Es gewannen souverän die männliche Jugend von der TG Viktoria in 2:09 Stunden und die weibliche Jugend von der LG Augsburg in 2:27 Stunden.

Der Startschuss für die insgesamt 116 Staffeln musste wegen Gewitters und Starkregens um eine Stunde verschoben werden. Sogar eine Absage stand zur Debatte. Der nächste Landkreislauf wird im Juli 2020 in Zusmarshausen stattfinden.

37. Landkreislauf in Wehringen (41,4 Kilometer)

Männer (8 Läufer)

1. TG Viktoria Augsburg (1) 2:27 Stunden, 2. LG Reischenau-Zusamtal 2:30, 3. Bereitschaftspolizei Königsbrunn 2:39, 4. TG Viktoria A. (2) 2:43, 5. SpVgg Auerbach-Streitheim 2:45, 6. SV Mindelzell 2:46.

Frauen (8 Läuferinnen)

1. TG Viktoria Augsburg (1) 2:59 Stunden, 2. LG Reischenau-Zusamtal 3:15, 3. SpVgg Auerbach-Streitheim, 4. LG Wehringen 3:20, 5. Bereitschaftspolizei Königsbrunn 3:22, 6. TG Viktoria A. (2) 3:28

