Augsburger Boxerin Tina Rupprecht steigt wieder in den Ring

Plus Nachdem sich die Titelverteidigung für "Tiny Tina" in Hamburg zerschlagen hat, kämpft die Weltmeisterin nun am 24. Juli in Königsbrunn und freut sich auf viele heimische Fans.

Von Andrea Bogenreuther

Statt Hamburg wird es nun also Königsbrunn. Der erste Boxkampf seit der Corona-Zwangspause steigt für Tina Rupprecht, die Augsburger Weltmeisterin im Minimumgewicht, in heimatlichen Gefilden. Am Samstag, 24. Juli, soll ihr Titelkampf gegen Katia Gutierrez aus Mexiko in der Hydrotech Eisarena in Königsbrunn stattfinden. Der Kampfabend (Beginn 18 Uhr) wird neben dem Weltmeisterschafts-Duell um den Gürtel des Boxverbands WBC zwischen den beiden Frauen weitere zehn bis zwölf Kämpfe im Programm haben. Unter anderem stellt sich auch die Augsburgerin Cheyenne Hanson, die zuletzt knapp im Kampf um die Junioren-WM Fai Phannarai unterlegen war, ihrer nächsten sportlichen Herausforderung.

