vor 27 Min.

Von Tel Aviv nach Augsburg

Joseph Ganda zählt zu den Nachwuchsstars in seiner Heimat.Angeblich hat er beim FCA einen Profivertrag unterschrieben. Doch der Verein schweigt

Von Herbert Schmoll

Am Samstag (14 Uhr) gibt der Spitzenreiter der Fußball-Regionalliga Bayern seine Visitenkarte im Rosenaustadion ab. Vor der Partie gegen die zweite Mannschaft der SpVgg Greuther Fürth hat sich die U23 des FC Augsburg nach unseren Informationen nochmals personell verstärkt. Aus Israel soll Joseph Ganda, 22, von Hapoel Tel Aviv an die Paul-Renz-Sportanlage wechseln. Der Offensivspieler, der in seiner Heimat als eines der größten Talente gilt und fünf U19-Länderspiele absolvierte, hat beim Bundesligisten angeblich einen über drei Jahre datierten Profivertrag unterschrieben, wird aber in der U23 spielen und üben.

Ganda besitzt neben der israelischen auch die Staatsangehörigkeit der Demokratischen Republik Kongo und trainiert bei der U23 des Bundesligisten schon seit einigen Wochen mit. Er soll in einem Trainingsspiel gegen die Profis einen guten Eindruck hinterlassen haben. Auch Israels Nationaltrainer Andreas Herzog soll den talentierten Spieler in seinem Notizblock haben. Beim FCA zeigten sich die Verantwortlichen gestern ziemlich zugeknöpft. „Ich werde einen Transfer weder dementieren noch bestätigen“, erklärte Alexander Frankenberger, der Nachwuchs-Cheftrainer. Deswegen will er auch zu einem möglichen Einsatz Gandas gegen den Tabellenführer nichts sagen. Spielerische Klasse könnten die Augsburger aber durchaus gebrauchen, denn die Truppe von Trainer Sepp Steinberger ist mittlerweile seit sechs Begegnungen sieglos und möchte den Negativtrend stoppen. Aktuell steht für die bayerischen Schwaben Platz 14 (acht Punkte) zu Buche. Nach der jüngsten 1:2-Pleite in Aubstadt sprach Steinberger trotz einer durchaus ordentlichen Leistung Klartext: „Ich bin nicht zufrieden. Im ersten Abschnitt haben wir nicht das auf den Platz gebracht, was wir uns vorgenommen haben. Das Remis lag in der Luft, aber der letzte Ball kam stets zu ungenau.“ Personell können die Augsburger vermutlich aus dem Vollen schöpfen, nur der Langzeitverletzte Artur Mergel (Kreuzbandriss) steht nicht zur Verfügung.

Gegen das Kleeblatt wird die Aufgabe für die Gastgeber vermutlich keineswegs einfach werden. Die zweite Garnitur des Zweitligisten, die am Ende der vergangenen Saison nur durch den Zwangsabstieg des FC Ingolstadt II der Relegation entging, ist das Überraschungsteam der Saison. Mit 19 Zählern stehen die Franken punktgleich mit dem FC Schweinfurt 05 an der Tabellenspitze. Die erste Saisonniederlage gab es am vergangenen Wochenende, als das Team zu Hause gegen den TSV Buchbach mit 0:1 den Kürzeren zog. Neben Cheftrainer Petr Ruman zieht bei den Fürthern auf dem Rasen Ex-Profi Daniel Adlung, 31, als spielender Co-Trainer die Fäden. Aus Augsburg wollen die Gäste nicht mit leeren Händen den Heimweg antreten. Petr Ruman: „Wir haben während der Woche an unseren Defiziten gearbeitet und möchten aus Augsburg etwas mitnehmen.“ Doch da dürfte der FCA II etwas dagegen haben.

