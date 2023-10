Amateurfußball

vor 18 Min.

Wie der Kreis Augsburg auf die Reform des Kinderfußballs reagiert

Plus Für die kleinsten Nachwuchsfußballer gibt es ab der kommenden Saison einen veränderten Spielmodus. Die Reform soll für mehr Spaß bei den Kindern sorgen. Im Kreis Augsburg gibt es bereits Pilotligen.

Von Felix Knoll

Noch gibt es weitestgehend keine Veränderungen im Spielbetrieb der jüngsten Nachwuchsfußballer. Das wird sich im nächsten Jahr allerdings ändern. Ab der kommenden Saison gehören gewöhnliche Punktspiele und Ligen der Vergangenheit an. Stattdessen treffen Kindermannschaften auf sogenannten "Festivals" aufeinander, bei denen die Teams auf mehreren Feldern mit einer variierenden Spieleranzahl gegeneinander antreten. Die neue Reform wird ab der Spielzeit 2024/25 verpflichtend umgesetzt. Der neue Leitfaden des DFB soll die G-, F- und E-Junioren schrittweise für das Spiel auf dem Großfeld heranführen. Je älter die Kinder werden, desto größer werden die Mannschaften und desto häufiger sind größere Tore mit Torhütern involviert.

Während die Reform in der G-Jugend (U7) ein Zwei-gegen-Zwei oder Drei-gegen-Drei auf vier Minitoren vorschreibt, sind in der F-Jugend (U9) auch Vierer- oder Fünfer-Teams mit Torhütern möglich. In der E-Jugend (U11) wird fest zum Fünf-gegen-Fünf und Sieben-gegen-Sieben übergangen.

