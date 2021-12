Flagfootball

Dieser Football ist kein Kinderspiel

Die deutschen Flag Footballer (am Ball Jerome Saxon) belegten bei der WM in Israel Platz acht.

Plus Einst wurde Flagfootball erfunden, um den Nachwuchs an Tackle Football heranzuführen. Doch die körperlose Variante des American Football emanzipiert sich. Auch in Augsburg.

Von Robert Götz

Chris Kämpfe war der letzte Augsburger, der bei der Flagfootball-Weltmeisterschaft in Israel am Finaltag noch im Einsatz war. Der 37-jährige Wahl-Augsburger pfiff mit seinem Schiedsrichter-Team die Halbfinalpartie der Frauen zwischen Mexiko und Brasilien. Der 37-jährige Wahl-Augsburger zieht für sich persönlich eine positive Bilanz der Weltmeisterschaft „Ich hatte während der WM genug zu tun. Am Dienstag waren es acht Spiele, am Montag fünf und am Mittwoch noch eines.“

