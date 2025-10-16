Stadt und Kraftwerkbetreiber liegen wegen der Ebbe im Eiskanal im Clinch

Die Stadt möchte versuchen, mit dem Kraftwerksbetreiber Uniper eine einvernehmliche Lösung zu finden, wie an Wettkampf-Tagen auf der Kanuslalom-Olympiastrecke der Betrieb auch bei Niedrigwasser sichergestellt werden kann. Zuletzt trat das Problem beim Weltcup Anfang September auf, als prognostizierte Regenfälle ausblieben. Die internationale Veranstaltung konnte schließlich noch durchgeführt werden, weil sich Uniper zu einem Sonderbetrieb an der Staustufe 23 bereiterklärte – doch ob daraus eine dauerhafte Lösung werden kann, bis die Stadt selbst am Eiskanal mit einem Regulierbauwerk oder Pumpen für genug Wasser sorgen kann, ist ungewiss. Es gibt unterschiedliche Sichtweisen, was die wasserrechtliche Zulässigkeit betrifft. Von einer Einigung dürfte abhängen, ob in den kommenden Jahren bei Niedrigwasser Wettkämpfe stattfinden können.

Uniper öffnet für Wettkämpfe die Schleusen am Lech

Der Sonderbetrieb an der Lechstaustufe bedeutet, dass Uniper bei Niedrigwasser den Kraftwerksbetrieb entlang des Lechs nicht am Optimum für die Energieerzeugung ausrichtet, sondern Wasser im Mandichosee zurückhält, um es punktuell zu Wettkampf- und Trainingszeiten auszuleiten. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass der Lech am Pegel Haunstetten die nötigen 50.000 Liter pro Sekunde hat, die für den Eiskanal-Betrieb nötig sind. Kurz vor dem Kanu-Weltcup zeigten sich die Verantwortlichen erleichtert, dass alle an einem Strang ziehen – doch ganz so einfach scheint das nicht.

Unterschiedliche Auffassungen, ob die Praxis rechtlich abgedeckt ist

Uniper zeige sich gesprächsbereit, so eine Stadt-Juristin zuletzt im Sportausschuss des Stadtrats. Gleichzeitig werde die Rechtssicherheit der beschränkten Erlaubnis zum mehrmaligen Ändern des Pegels innerhalb eines Tages vom Unternehmen seit einigen Jahren angezweifelt. Diese Erlaubnis durch das Landratsamt Aichach-Friedberg (der Mandichosee liegt auf dortiger Flur) ging an die Stadt Augsburg. Man werde mit Uniper auf Arbeitsebene demnächst wieder das Gespräch suchen, um die beschränkte Erlaubnis durchzusetzen. Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) werde über alle Schritte unterrichtet. „Wir haben Handlungsdruck“, so die Stadt-Juristin. Gegebenenfalls werde man sich auch an Aufsichtsbehörden oder Ministerien wenden, wenn Uniper bei seinem Standpunkt bleibe.

„Der Ball hierfür liegt bei der Genehmigungsbehörde“

Bei Uniper reagiert man erstaunt. Bisher sei man den Anfragen der Stadt Augsburg „ohne Berücksichtigung der eigenen wirtschaftlichen Belange stets nachgekommen“, heißt es auf Anfrage unserer Redaktion. Allerdings sehe man in der Tat rechtliche Grenzen. Denn die Erlaubnis des Landratsamts Aichach-Friedberg aus 2009 für den flexiblen Sonderbetrieb richte sich an die Stadt Augsburg, die aber nicht Eigentümerin oder Betreiberin der Kraftwerke sei. Als bindend für sich selbst sehe man den Bescheid von 1975 an, der von konstanten Wassermengen ohne mehrmalige Schwankungen täglich ausgeht. Man habe die Angelegenheit schon mehrfach mit der Stadt besprochen. Nötig sei eine Erlaubnis zum kanubedingten flexiblen Betrieb an Uniper selbst. Man sehe hier keinen weiteren Handlungsspielraum. Wirtschaftliche Interessen, betont das Unternehmen, spielten keine Rolle bei dieser Einschätzung. Man sei auch weiter bereit, für Kanuwettkämpfe Wasser bereitzustellen, betont Uniper. „Der Ball hierfür liegt aber bei der Genehmigungsbehörde.“

Machbarkeitsstudie für städtische Gegenmaßnahmen liegt inzwischen vor

Mittelfristig plant die Stadt, am Eiskanal selbst Vorkehrungen zu treffen – entweder mit neuen Regulierungsbauwerken, die einen Betrieb des Kanals auch bei wenig Wasser ermöglichen, oder mit einem Pumpsystem. Wie berichtet, wurde dafür eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Diese liegt im Vorabzug inzwischen bei der Stadt vor. Man wolle nun mit städtischen Ämtern, dem Kanuverband und den beiden Augsburger Kanuvereinen die Ergebnisse besprechen, um bis November mehr Klarheit zu haben, so Johannes Heiß, Projektmanager im Sportreferat. Eine Umsetzung werde vier oder fünf Jahre dauern. Allerdings scheint auch über Regulierungsbauwerke eine weitgehende Sicherstellung des Kanubetriebs möglich.

„Man kann nirgendwo so plastisch sehen, was der Klimawandel für Folgen hat“

Sportreferent Jürgen Enninger (Grüne) deutete an, dass man womöglich erst einmal schauen werde, ob die Einbauten genug Effekt haben, bevor man sich an die Pumpenlösung, deren Betrieb Energie benötigt, zubewegt. Man müsse aber etwas tun - die Trockenzeiten im ersten Halbjahr seien inzwischen ausgeprägter als die Trockenzeiten eines ganzen Jahres. „Man kann nirgendwo so plastisch wie am Eiskanal sehen, was der Klimawandel für Folgen hat.“