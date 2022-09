Augsburg

11:49 Uhr

Roller Derby ist der vielleicht politischste Sport der Welt

Am Ende ist beim Roller Derby gar nicht so wichtig, was auf der Anzeigetafel steht. Es zählt die Gemeinschaft.

Plus Roller Derby ist wie Rugby auf Rollschuhen. Früher lieferten sich Teams Schaukämpfe, heute wollen sie für alle Geschlechter offen sein. Über einen Sport, in dem wirklich das Wir gewinnen soll.

Von Fabian Huber Artikel anhören Shape

Wenn sie in ihren Helm mit den Vagina-Stickern schlüpft, in ihre Schoner für Knie, Ellbogen und Hände und in ihre Rollschuhe, dann wird aus Josefine Müller-Schöberl Josefiese. So steht es über ihrer Trikotnummer 17. Neben ihr fahren dann: Abrissdirne, die Blockerin mit der Nummer 12. Fear Promilla, Nummer 107, die – glaubt man Müller-Schöberl – ihrem trinkfesten Namen nicht mehr ganz gerecht wird. Und Ibu Problem, im Berufsleben Apothekerin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen