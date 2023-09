Basketball

17:55 Uhr

Basketball-Helden sorgen auch in der Region Augsburg für Euphorie

Plus Die Basketballvereine in der Region Augsburg verfolgten die WM mit Spannung. Nach dem Triumph der deutschen Nationalmannschaft erwarten sie einen enormen Zulauf.

Von Felix Knoll

Auch einige Tage nach dem großen WM-Finale lässt sich der Erfolg noch immer kaum in Worte fassen. Es war zweifelsfrei eine der größten Sensationen im Sport, als sich die deutschen Basketballer in einem packenden und mitreißenden Endspiel gegen Serbien zum Weltmeister krönten. Die Nationalmannschaft spielte sich während des Turniers in einen unfassbaren Rausch, bezwang im Halbfinale sogar den Topfavoriten aus den USA und schrieb am Ende Geschichte. Mit ihren beeindruckenden Auftritten sorgten Dennis Schröder und Co. hierzulande für großes Aufsehen. Und auch die umliegenden Basketballvereine verfolgten die Weltmeisterschaft aufmerksam.

"Es war definitiv immer ein Gesprächsthema bei uns", erzählt Stefan Goschenhofer, Sportlicher Leiter der BG Leitershofen/Stadtbergen, und fügt an: "In unseren Trainergruppen sind wir mit verschiedenen Nationen vertreten – da neckt man sich schon das ein oder andere Mal", spricht Goschenhofer von unterhaltsamen Konversationen während der Weltmeisterschaft. Dass den Deutschen dabei der ganz große Coup gelingen könnte, hätte bei den Hessing Kangaroos im Vorfeld niemand gedacht.

