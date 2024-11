Basketballerinnen des TV Augsburg setzen Höhenflug fort

Die Frauen-Basketballerinnen des TV 1847 Augsburg haben ihren Höhenflug in der Regionalliga mit einem Sieg gegen die München Basket 2 fortgesetzt (69:61) und stehen damit an der Spitze der Hinrunden-Tabelle. Spielertrainerin Mirijam Unger berichtet: „München Basket ist stark und hat einige ehemalige Bundesligaspielerinnen im Kader.“ Ihre Mannschaft habe daher kein leichtes Spiel erwartet – dennoch konnte sie nach einem schlechten Start „relativ entspannt“ mit 69:61 gewinnen, wie Unger befindet. Demnach überzeugte besonders Spielerin Sophie Kleim mit einer Freiwurfquote von 100 Prozent.

Aufstieg in zweite Bundesliga möglich? Trainerin hat Zweifel

Erster Platz, zwölf Punkte, sechs von sieben Spielen gewonnen. Zur Halbzeit der Saison kommt die Frauenmannschaft auf ein ansehnliches Ergebnis. Damit hätte selbst die Spielertrainerin nicht gerechnet. „Ich wusste, dass wir gut sind. Aber ich hätte nicht gedacht, dass wir so gut dastehen werden“. Damit steht der TV Augsburg auch nahezu sicher in den Play-Off-Runden und hat theoretisch Chance auf eine Eintrittskarte in die Zweite Basketball-Bundesliga. Ist das der Plan? Die Trainerin erwidert: nicht wirklich. Man wolle sich zum Thema Aufstieg noch keine Gedanken machen. Einerseits müsse die Erhard-Wunderlich-Halle zunächst saniert werden, andererseits gelte es noch sieben Spiele zu spielen, zuzüglich Playoff-Runden. „Wir sind ja erst bei der Hälfte“.

Es ist immer eine andere Top-Scorerin, das macht es für unsere Gegner schwierig Mirijam Unger, Spielertrainerin der Frauenmannschaft des TV 1847 Augsburg

Doch woher rührt der Erfolg? Aus einer guten Kaderzusammensetzung mit jungen Nachwuchstalenten und einigen erfahrenen Spielerinnen, die auch schon höherklassig gespielt hätten, antwortet die Basketballerin. Außerdem wechseln sich die Top-Werferinnen beim TV Augsburg immer ab. „Es ist immer eine andere Top-Scorerin, das macht es für unsere Gegner schwierig.“

TV Augsburg Basketball-Männer und -damen spielen gegen TS Jahn München

Die Herrenmannschaft rangiert nach einer Niederlage gegen die Haching Baskets (61:65) auf dem fünften Platz der Regionalliga Südost. Durch eine zufällige Auslosung spielen sowohl sie als auch die Damen kommendes Wochenende zu Hause gegen den TS Jahn München. Die Frauen treten am Samstag um 15 Uhr in der TVA-Halle an, die Herrenmannschaft spielt am Sonntag um 15 Uhr in der Erhard-Wunderlich-Sporthalle am Rosenaustadion.