Kangaroos fahren mit viel Selbstvertrauen nach Erfurt

Eine weite Auswärtsfahrt wartet am dritten Advent auf die BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen. Die Kangaroos gastieren am elften Spieltag der 2. Basketball-Bundesliga bei den CATL Basketball Löwen in Erfurt (Spielbeginn 16 Uhr, Riethsporthalle, kostenpflichtiger Livestream über die Thüringer Allgemeine).

Die Erfurter rangieren im bisherigen Saisonverlauf sicherlich etwas unter dem Radar. Momentan liegt das Team von Headcoach Florian Gut (36), der in Personalunion auch Manager der Landeshauptstädter ist, nur auf Platz neun in der Tabelle mit fünf Siegen und fünf Niederlagen. Der Abstand auf Platz drei beträgt aber auch nur zwei Pluspunkte. Trotzdem verwundert diese Platzierung etwas. Die Thüringer verfolgen einen Mehrjahresplan, um die BBL zu erreichen. Demzufolge zählen sie in dieser Saison eher zum Favoritenkreis der Liga. Zwei Fakten lassen BG-Chefcoach Emanuel Richter aufhorchen: „Die Löwen haben Tabellenführer Köln die bisher einzige Niederlage der Saison zugefügt und in eigener Halle ist man bis auf einen mehr als unglücklich zustande gekommenen Ausrutscher am ersten Spieltag gegen Ludwigsburg noch ungeschlagen. Das wird auch aufgrund der langen Anreise eine der schwierigsten Aufgaben in der Fremde für uns. Aber wir sind selbstbewusst genug, dass wir auch in Erfurt gewinnen wollen.“

In Schach halten muss man in erster Linie die Starting-Five der Erfurter: Spielmacher Jan Heber (26/187/11,7 Punkte pro Partie), Shooting Guard Tyseem Lyles (32/185/16,3 Punkte), die Forwards Alieu Ceesay (27/196/9,7 Punkte) und Paul Albrecht (31/204/12,1 Punkte) sowie der sich seit Wochen in Topform befindende Center Noah Kamdem (26/198/20,8 Punkte) sind gleichsam erfahren als auch eingespielt und zählen zum besten, was die Liga bei den Startformationen zu bieten hat. Die Statistiken der Löwen können sich auch sehen lassen: 40 Rebounds pro Partie, nur 15,7 Turnovers und 74 Prozent Trefferquote bei den Freiwürfen sind Spitzenwerte in der Liga.

Ole Theiss arbeitet an seiner Rückkehr

An Selbstbewusstsein mangelt es den Kangaroos derzeit nicht. Der 107:80-Sieg gegen die Oberhaching Tropics begeisterte nicht nur das Publikum, sondern auch Kangaroos-Geschäftsführer Wayne Chico Pittman: „Das war von der ersten bis zur letzten Minute eine beeindruckende Vorstellung und wahrscheinlich unsere bisher beste Saisonleistung. So darf es gerne weitergehen“, gibt sich Pittman zuversichtlich, das aktuelle Punktekonto von 18:2 Zählern in der Tabelle zu erhöhen. Personell wird man das Team der Vorwoche zur Verfügung haben.

Gute Nachrichten gibt es vom einzig aktuell verletzten Spieler, Ole Theiss. Der 2,10 Meter Hüne ist diese Woche erstmals wieder vorsichtig an das Mannschaftstraining herangeführt worden. Noch einmal Pittman: „Ole wird wahrscheinlich dann am Doppelspieltag Anfang Januar wieder in das Team zurückkehren, dann haben wir natürlich nochmals eine weitere gute Option direkt am Brett“.

In Stadtbergen gibt es am Wochenende aber auch Basketball zu sehen. In der Regionalliga treffen die Young Kangaroos am Samstagabend auf den TSV Dachau (Spielbeginn 19.30 Uhr, Eintritt frei). Am Sonntag bestreiten dann vier Jugendteams ihre Heimspiele. (asan)