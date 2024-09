Dance Generation der TSV Firnhaberau erfüllt sich einen Traum

Als Pinguine von Madagaskar stehen die acht Tänzerinnen auf der Wettkampffläche. Drei Minuten dauert der Auftritt. Die Choreografie zur Filmmusik ist eine Kombination aus verschiedenen Schwierigkeitselementen der Wettkampfgymnastik, Hinguckern und Elementen, die das Publikum zum Lachen bringen. Die Zuschauer in der Dreifachturnhalle sind aus dem Häuschen und die Jury offenbar auch.

Im Juli hatte sich die Dance Generation mit dem ersten Platz beim Bayern-Cup DTB-Dance in Stadtbergen für den Deutschland-Cup in Witten qualifiziert. Dort treten die besten Gruppen der deutschen Landesturnverbände zunächst in einer Qualifikation gegeneinander an. Die besten acht Gruppen stehen sich dann am Folgetag im Finale noch einmal gegenüber.

„Es ist einfach unglaublich. Wir haben so viel Arbeit und Energie in den Tanz gesteckt und jetzt hat es endlich geklappt“, freut sich Trainerin Carmen Oharek über die Goldmedaille. Die 33-Jährige tritt schon seit ihrer Jugend mit der Dance Generation bei Wettkämpfen an. Seitdem sind die Frauen schon mehrfach bayerischer Meister und auch Vizemeister geworden.

Sogar ans Aufhören hat Carmen Oharek schon einmal gedacht. Die Pläne hat sie nach einem dritten Platz beim Deutschland-Cup 2019 in Mering aber rasch wieder verworfen. „Wir haben damals gesehen, dass wir es auch in ganz Deutschland aufs Podest schaffen können und dann wollten wir es noch einmal wissen“, so die Trainerin, die selbst mit auf der Tanzfläche steht.

Viel Unterstützung hatte die Dance Generation von den anderen Firnhaberauer Gruppen und ihrem mittlerweile enorm gewachsenen Fanklub. Bei der Jugend haben sich gleich zwei Teams des TSV für den Wettkampf qualifiziert: Die Kinderwettkampfgruppe I-Motion war zum ersten Mal bei einem Deutschland-Cup und kam auf Platz 18. Die Gruppe X-Dream ertanzte sich Platz 10.

Für eine Überraschung sorgte der mitgereiste Fanklub aus Eltern und Freunden. Mit Pinguinkostümen und kleinen auf die Wange gemalten Pinguinen saßen sie auf der Tribüne und feuerten die Dance Generation bei ihren beiden Tänzen lauthals an. Als Nächstes stehen für die Gruppen aus der Firnhaberau die Deutsche Meisterschaften Gymnastik und Tanz an, die am 5. Oktober in Ueckermünde (Mecklenburg-Vorpommern) stattfindet.