Die Augsburg Raptors brechen in der Rückrunde ein

Das Saisonfazit der Augsburg Raptors ist ernüchternd: Nach schwacher Rückserie verpassen die Bayernliga-Footballer die Playoff-Teilnahme.Alle sind sich einig, da wäre mehr drin gewesen. Dennoch richtet sich der Blick bereits nach vorne.

Wenigstens mit einem positiven Beigeschmack gehen die Augsburg Raptors in die Sommerpause ihrer Bayernliga-Saison. Die Footballer blicken dennoch auf eine Spielzeit mit zwei Hälften zurück, die unterschiedlicher kaum hätten sein können. Nach dem sichtlich knappen Erfolg gegen die Starnberg Argonauts (14:13) am vergangenen Wochenende beenden die Augsburger die Spielzeit 2021/22 auf Platz drei. Auf den ersten Blick nicht dramtisch. Wer die Saison aber intensiv verfolgte, weiß auch, dass da deutlich mehr drin gewesen wäre.

Lange Zeit sah es so vielversprechend aus – zumindest vor der Rückrunde. Nach den ersten vier Spieltagen belegten die Raptors hinter dem Ligaprimus aus Neu-Ulm einen starken zweiten Platz. Mit allen Chancen auf die Play-Offs. In der Rückrunde dann der Einbruch. Nur ein Sieg und frustrierende Niederlagen gegen direkte Tabellennachbarn beendeten jegliche Träume von der Endrunde. Gründe für die Negativserie zu nennen, ist schwierig. „Wir wissen selber nicht ganz was los war. Da war einfach der Wurm drin“, erklärt Daniel Metzler, Abteilungsleiter der Raptors. Vor allem in der Offensive hatte man große Probleme. „Wir waren einfach nicht mehr fähig zu punkten“, so Metzler.

70-Mann-Kader der Augsburg Raptors leidet unter Corona-Ausbruch

Das ganze zusätzlich erschwert haben corona- und verletzungsbedingte Ausfälle. Der 70-Mann starke Kader schrumpfte zwischenzeitlich auf etwas mehr als dreißig Mann. „Da hats uns dann schon an der Kadertiefe gefehlt“, gesteht Metzler. Im Großen und Ganzen „müssen wir uns mit dem dritten Platz nicht verstecken. Da wäre aber auch deutlich mehr drin gewesen“, fällt Metzler sein Fazit.

Der Blick der Raptors richtet sich allerdings bereits nach Vorne. Bis Ende August gibt Coach Clinton Morris seinem Team frei. Bevor aber die Füße hochgelegt werden können, geht es in einem Freundschaftsturnier noch ein letztes Mal sportlich zu. „Das wollen wir nutzen, für alle, die in der letzten Saison nicht so viele Minuten bekommen haben“, betont Metzler.

Jetzt schon ordentlich Motivation für die neue Saison gibt der Spielplan. Der Verband plant die Einführung einer neuen Ligareform. Die bisher aus zwei Divisionen bestehende Bayernliga wird auf vier Gruppen aufgestockt. Um die leeren Plätze in den neuen Divisionen zu füllen, steigen mehrere unterklassige Teams auf – darunter auch die Königsbrunn Ants. In der Vergangenheit lieferten sich die Raptors mit dem Lokalrivalen bereits viele hitzige Duelle. Metzler ist sich sicher: „Da gibt es wieder ein schönes Derby. Das wird bestimmt toll.“